Tăng cường hợp tác phát triển dược lâm sàng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Sáng 2/8, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức Hội nghị Dược lâm sàng và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo hai đơn vị, các chuyên gia đầu ngành, đại diện 61 bệnh viện công lập, tư nhân trên địa bàn tỉnh cùng các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y, dược.

Đại biểu báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều chuyên đề về thực trạng, định hướng phát triển công tác dược lâm sàng tỉnh Thanh Hóa; ứng dụng công nghệ trong hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; kinh nghiệm phát triển dược lâm sàng tại bệnh viện tư nhân và mô hình hoạt động tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh; thúc đẩy mô hình hợp tác dược lâm sàng giữa cơ quan quản lý với cơ sở đào tạo.

Cùng với đó là, mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển dược lâm sàng tại các cơ sở y tế trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y tế.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y tế Thanh Hóa và Trường Đại học Dược Hà Nội.

Tại chương trình đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y tế Thanh Hóa và Trường Đại học Dược Hà Nội. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chuyển giao kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; hỗ trợ chuyên môn; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dược bệnh viện và phát triển dược lâm sàng giai đoạn 2026-2030.

TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ là sự hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng hệ thống dược bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm. Yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở Y tế, đặc biệt là Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, chủ động tham mưu triển khai các nội dung hợp tác; các cơ sở khám, chữa bệnh xác định phát triển công tác dược là nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị bệnh viện, đổi mới toàn diện hoạt động khoa dược, quản lý chặt chẽ chuỗi cung ứng thuốc, tăng cường vai trò của hội đồng thuốc và điều trị, tạo điều kiện để dược sĩ lâm sàng tham gia sâu vào quá trình điều trị.

Trước mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung và Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân được giao là những đơn vị tiên phong triển khai các nội dung hợp tác để nhân rộng trên toàn tỉnh.

GS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế Thanh Hóa trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực dược lâm sàng, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động dược bệnh viện, hướng tới sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Tô Hà