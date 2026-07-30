Không để bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm

Với quan điểm không chờ dịch xảy ra mới ứng phó, công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai theo hướng chủ động, lấy giám sát, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở làm trọng tâm. Việc chuẩn bị các điều kiện như dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư phòng, chống dịch luôn sẵn sàng để xử lý ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để hình thành ổ dịch trong cộng đồng.

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Thanh Quân.

Tại Trung tâm Y tế Như Xuân, đơn vị đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2026 và kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết Dengue; duy trì giám sát ca bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng; phối hợp lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ theo quy định. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy được triển khai định kỳ hằng tháng; sẵn sàng tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường và phun hóa chất xử lý ngay khi phát hiện ca bệnh hoặc ổ dịch.

Song song với các biện pháp chuyên môn, hoạt động truyền thông được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Trung tâm phối hợp với hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên phát thông điệp phòng, chống sốt xuất huyết; hướng dẫn người dân loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, vệ sinh môi trường sống và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình. Các buổi giao ban chuyên môn cũng được duy trì định kỳ nhằm cập nhật tình hình dịch tễ và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch đến từng trạm y tế.

Tại xã Thanh Quân, trạm y tế đã chủ động tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch; huy động sự tham gia của các phòng, ban, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hoạt động giám sát ca bệnh, giám sát véc-tơ truyền bệnh được thực hiện thường xuyên. Địa phương cũng duy trì các đợt tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng nhằm hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Qua giám sát tại cộng đồng, địa phương chưa ghi nhận nguy cơ hình thành ổ dịch.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Hành chính, Trung tâm Y tế Như Xuân, cho biết: Mặc dù đến thời điểm này trên địa bàn chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết, song đơn vị luôn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Trung tâm thường xuyên giám sát tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, trang thiết bị; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy định kỳ và tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống y tế dự phòng của tỉnh luôn duy trì trạng thái sẵn sàng ở mức cao. Từ giám sát dịch tễ, xét nghiệm, cảnh báo nguy cơ đến các đội đáp ứng nhanh về phòng, chống dịch đều được kích hoạt đồng bộ. Quan điểm xuyên suốt của ngành là không để bị động trước dịch bệnh; phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh và xử lý triệt để ngay từ những ca bệnh đầu tiên. Đến ngày 24/5/2026, toàn tỉnh ghi nhận 41 ca mắc hoặc nghi mắc sốt xuất huyết Dengue, 401 ca tay, chân, miệng, 13 trường hợp mắc hoặc nghi mắc ho gà, 129 ca sốt phát ban nghi sởi; không ghi nhận ca nghi mắc COVID-19. Đặc biệt, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như Nipah, Ebola, Hanta tiếp tục được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh giám sát dịch bệnh, ngành y tế còn chú trọng các giải pháp phòng bệnh từ gốc. Tiêm chủng mở rộng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo miễn dịch cộng đồng. Nguồn vắc-xin, vật tư tiêm chủng được bảo đảm; dây chuyền lạnh được duy trì an toàn; công tác rà soát đối tượng, tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch được thực hiện thường xuyên. Song song với đó, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và tăng tính chủ động của người dân trong phòng bệnh.

Bác sĩ CKII Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, cho biết: “Ngành y tế xác định phòng bệnh luôn quan trọng hơn chữa bệnh. Vì vậy, chúng tôi duy trì hệ thống giám sát dịch bệnh hoạt động liên tục từ tỉnh đến cơ sở; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, hóa chất, thuốc, vật tư và các đội đáp ứng nhanh để xử lý ngay từ ca bệnh đầu tiên. Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, tiêm chủng đầy đủ và chủ động theo dõi sức khỏe. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm cần đến cơ sở y tế sớm để được khám, điều trị và hạn chế lây lan trong cộng đồng”.

Bài và ảnh: Tô Hà