Thực hiện chính sách BHYT mới: Cơ hội và thách thức với các cơ sở khám, chữa bệnh

Từ ngày 1/7/2026, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB). Chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, song cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với các cơ sở y tế trong nâng cao chất lượng chuyên môn, cải cách quy trình và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại để thích ứng với yêu cầu mới của chính sách BHYT.

Cạnh tranh bằng chất lượng

Những ngày đầu tháng 7, tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn Thanh Hóa, lượng người đến khám bệnh BHYT tăng từ 20 – 40%. Theo các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quyền lợi của người tham gia BHYT tiếp tục được mở rộng theo hướng tạo thuận lợi hơn trong KCB. Một trong những thay đổi được người dân quan tâm nhất là người bệnh tự đi khám ngoại trú trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 50% mức hưởng quy định. Ngoài ra, người bệnh được miễn đồng chi trả 100% đối với các lần KCB đúng tuyến có tổng chi phí thấp hơn 379.500 đồng. Đồng thời, tăng hạn mức cho thiết bị kỹ thuật cao.

Những thay đổi này giúp người dân giảm bớt rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là đối với người mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo hoặc người thường xuyên phải điều trị tại các bệnh viện tuyến trên.

Mắc nhiều bệnh lý nền, thường xuyên phải đi khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa nên ông Trần Văn Vụ, ở xã Vạn Lộc rất phấn khởi khi chính sách mới có hiệu lực. Ông chia sẻ: “Nếu được tiếp cận bệnh viện phù hợp với tình trạng bệnh mà vẫn bảo đảm quyền lợi thì người dân sẽ yên tâm điều trị hơn, giảm rất nhiều chi phí”.

Để thích ứng với yêu cầu mới của chính sách BHYT, nhiều bệnh viện tại Thanh Hóa đã tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám và điều trị bệnh, cải tiến quy trình KCB.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Phước Sung, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, những ngày đầu tháng 7, lượng bệnh nhân khám ngoại trú tăng khoảng 30%. Để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã bố trí thêm 2 ki-ốt lấy số khám bệnh; đồng thời mở rộng thêm khu vực chờ khám bệnh cho bệnh nhân”.

Áp lực và yêu cầu quản trị hiện đại

Khi quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, đặc biệt là việc tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận các cơ sở KCB có chất lượng cao, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến chuyên sâu được dự báo sẽ tiếp nhận số lượng người bệnh lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với áp lực gia tăng đối với hệ thống khám bệnh, nhân lực y tế, cơ sở vật chất và công tác quản lý.

Một thách thức khác là yêu cầu quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Việc mở rộng quyền lợi phải đi đôi với kiểm soát chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc và vật tư y tế đúng quy định; phòng, chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Điều này đòi hỏi các bệnh viện phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội và nâng cao năng lực quản trị bệnh viện.

Theo đại diện ngành y tế, việc thực hiện thành công chính sách mới không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực đầu tư mà còn cần sự thay đổi trong tư duy quản lý, lấy người bệnh làm trung tâm và nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Những điểm mới của chính sách BHYT từ ngày 1/7/2026 hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người tham gia bảo hiểm, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT. Các cơ sở KCB cần thực hiện đúng quy định chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai minh bạch trong KCB để người dân được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi”.

Việc mở rộng quyền lợi BHYT là bước tiến quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, các cơ sở KCB cần tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện hạ tầng số và đổi mới phương thức quản trị.

Bài và ảnh: Thùy Dung