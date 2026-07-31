Xây dựng bệnh viện không khói thuốc: Vì sức khỏe người bệnh và cộng đồng

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm thuốc lá cướp đi hơn 8 triệu sinh mạng, trong đó khoảng 1,3 triệu người tử vong do hít phải khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có trên 100.000 ca tử vong liên quan đến việc sử dụng thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc. Chính vì vậy, xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc đang được các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Yên Định truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, nơi điều trị các bệnh lý hô hấp, mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, lao phổi và nhiều bệnh lý khác có liên quan đến thuốc lá. Không ít người chỉ thực sự nhận thức được tác hại của thuốc lá khi bệnh đã tiến triển nặng, phải điều trị kéo dài.

Bác sĩ CKI Lê Thị Tuyết, Phó trưởng Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cho biết: Thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhiều bệnh lý nguy hiểm về hô hấp. Đối với người đang mắc bệnh, việc tiếp tục hút thuốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc sẽ làm giảm hiệu quả điều trị, tăng nguy cơ biến chứng và tái phát. Thực tế tại khoa, nhóm bệnh liên quan đến thuốc lá chiếm tỷ lệ lớn trong số bệnh nhân điều trị, trong khi độ tuổi mắc bệnh có xu hướng trẻ hóa.

Để duy trì môi trường điều trị an toàn, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như lắp đặt biển cấm hút thuốc tại các vị trí dễ quan sát; phát thanh nội viện; lồng ghép tư vấn cai thuốc trong quá trình khám, điều trị; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người bệnh, người nhà bệnh nhân và khách đến liên hệ công tác thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện.

Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, việc duy trì môi trường không khói thuốc có ý nghĩa đặc biệt đối với sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh. Theo các bác sĩ, khói thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chậm phát triển trong tử cung, trẻ nhẹ cân khi sinh và nhiều biến chứng sản khoa khác. Vì vậy, bệnh viện thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí hệ thống biển báo tại các khu vực khám, chữa bệnh, đồng thời nhắc nhở người bệnh và người nhà thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Nga, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết: Xây dựng môi trường không khói thuốc là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé. Các chất độc trong khói thuốc làm giảm lượng oxy và dưỡng chất đến thai nhi, làm tăng nguy cơ thai chậm phát triển, nhẹ cân khi sinh và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy, duy trì môi trường khám, chữa bệnh trong lành luôn được bệnh viện đặc biệt quan tâm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định, sau 5 năm triển khai mô hình “Bệnh viện không khói thuốc”, 100% cán bộ, viên chức đã ký cam kết không hút thuốc tại nơi làm việc; Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá được duy trì hoạt động thường xuyên; hệ thống pano, áp phích, biển báo cấm hút thuốc được lắp đặt tại tất cả các khu vực khám, chữa bệnh. Nội dung tư vấn cai thuốc cũng được lồng ghép trong quá trình khám và điều trị đối với người có tiền sử hút thuốc.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhận thức của cán bộ y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh đã có chuyển biến rõ rệt. Hiện nay, trên 95% người bệnh và người nhà chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh xanh, sạch và an toàn.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Danh Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Định, để duy trì hiệu quả mô hình, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với trách nhiệm của từng khoa, phòng cũng như mỗi cán bộ y tế. Khi đội ngũ nhân viên y tế gương mẫu không hút thuốc, đồng thời kiên trì tuyên truyền, nhắc nhở người bệnh và người nhà, ý thức chấp hành sẽ từng bước được nâng lên.

Thực tế cho thấy, xây dựng môi trường không khói thuốc đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong nâng cao chất lượng bệnh viện và xây dựng văn hóa công sở của ngành y tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ sở y tế rất cần sự đồng thuận của người dân trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Mỗi người tự giác không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện sẽ góp phần tạo nên môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, giúp người bệnh được điều trị trong bầu không khí trong lành và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Bài và ảnh: Hà Phương