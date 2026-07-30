Bảo vệ sức khỏe khi thời tiết nóng ẩm

Thời tiết mưa nắng phức tạp, độ ẩm cao, nền nhiệt thay đổi liên tục không chỉ gây cảm giác mệt mỏi, khó chịu mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm. Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn chuyển mùa là giải pháp quan trọng để giảm thiểu những rủi ro do thời tiết gây ra.

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Vẫn còn nói hơi khó nhưng ông Nguyễn Hữu Huấn (62 tuổi, phường Sầm Sơn) đã có thể tự đi lại trong buồng bệnh của Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ít ngày trước, ông vừa trải qua cơn đột quỵ não cấp và may mắn được cứu sống nhờ được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng”.

Ông Huấn kể, do có tiền sử tăng huyết áp nên lúc thời tiết nắng nóng ông hầu như chỉ ở trong phòng điều hòa. Thế nhưng, khi đang ngồi nghỉ, ông bất ngờ thấy chóng mặt, méo miệng, nói khó rồi yếu liệt nửa người bên phải. “Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ. Tôi cứ nghĩ chỉ những người làm việc ngoài trời nắng nóng mới dễ bị đột quỵ, không ngờ mình đang ngồi trong phòng điều hòa vẫn bị. Nếu hôm đó gia đình đưa đến viện chậm hơn thì hậu quả chắc sẽ rất nặng”, ông Huấn chia sẻ.

Sau khi vào viện, ông Huấn được các bác sĩ xác định bị đột quỵ não cấp và được chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết ngay trong “giờ vàng”. Chỉ sau hơn một giờ điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, gần như phục hồi vận động và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lương Hữu Dương, Phó trưởng Khoa Thần kinh - Đột quỵ: “Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng xen lẫn mưa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục, số bệnh nhân mắc các bệnh lý thần kinh có xu hướng gia tăng như: đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên và đặc biệt là đột quỵ não. Đáng chú ý, đột quỵ không còn là bệnh của riêng người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa”.

Không ít người cho rằng chỉ lao động ngoài trời mới có nguy cơ đột quỵ. Song thực tế, tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ tiếp nhận nhiều trường hợp đang ở trong nhà vẫn bị đột quỵ do có bệnh nền, cơ thể mất nước hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường bên ngoài và trong phòng. Bác sĩ Dương cho biết: “Thời tiết oi nóng, nhiệt độ thay đổi đột ngột giữa môi trường bên ngoài và trong phòng điều hòa có thể khiến máu dễ cô đặc, tăng nguy cơ hình thành huyết khối, vì vậy những người mắc tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường càng cần theo dõi sức khỏe sát sao”.

Không chỉ các bệnh lý thần kinh gia tăng, những biến động thời tiết cũng khiến số bệnh nhân tim mạch nhập viện tăng rõ rệt. Tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có thời điểm khoa điều trị khoảng 170 bệnh nhân nội trú. Riêng các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tăng hơn so với ngày thường, có ngày tiếp nhận từ 3 đến 4 bệnh nhân.

Theo bác sĩ CKII, Lê Tiến Tuấn, Phó trưởng Khoa Tim mạch: “Nền nhiệt cao, thời tiết thay đổi liên tục khiến cơ thể dễ mất nước, rối loạn điện giải làm co mạch, tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Đối với những người có bệnh nền, người cao tuổi hoặc người phải lao động nhiều ngoài trời, nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch càng lớn nếu không được theo dõi và chăm sóc sức khỏe phù hợp”.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa và truyền nhiễm khi thời tiết mưa nắng đan xen, độ ẩm cao, vi khuẩn, vi rút phát triển. Tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Nhi), nhiều giường bệnh kín bệnh nhi mắc các bệnh mùa hè. Bệnh nhi Lê Bảo Khánh An (8 tháng tuổi), ở phường Đông Sơn nhập viện trong tình trạng sốt cao, đi ngoài nhiều lần, được chẩn đoán nhiễm khuẩn đường ruột. Còn bệnh nhi Phạm Minh Khôi (10 tháng tuổi) ho nhiều, khò khè, được xác định viêm phổi do phế cầu.

Bác sĩ Lữ Thị Hòa, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, cho biết: “Vào cao điểm khoa điều trị khoảng 100 bệnh nhi. Các bệnh thường gặp gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm, viêm da, viêm kết mạc cùng các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết... Nguyên nhân do nhiệt độ và độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát triển, thức ăn dễ ôi thiu nếu bảo quản không đúng cách, trẻ cũng dễ mất nước, giảm sức đề kháng khi thời tiết thay đổi thất thường. Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 12 tháng tuổi, trẻ béo phì hoặc mắc hen phế quản là những đối tượng có nguy cơ cao”.

Thống kê của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trong quý II, Khoa Khám bệnh tiếp nhận 15.759 lượt khám, tăng 13,2% so với quý I; Khoa Hô hấp điều trị 960 bệnh nhân, tăng 13,6%; Khoa Tiêu hóa điều trị 1.328 bệnh nhân, tăng 20,7%; Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị 631 bệnh nhân, tăng 22,1%; riêng Khoa Nội tổng hợp điều trị 1.289 bệnh nhân, tăng tới 28,1%.

Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết mưa nắng đan xen, người dân cần bổ sung đủ nước, ăn chín uống sôi, tăng cường rau xanh, sử dụng điều hòa hợp lý, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, hạn chế rượu bia và các chất kích thích. Đối với người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, khám sức khỏe định kỳ; người lao động ngoài trời cần có biện pháp bảo hộ và bố trí thời gian làm việc phù hợp. Với trẻ nhỏ, cha mẹ cần chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, giữ vệ sinh cá nhân, tiêm chủng đầy đủ và hạn chế cho trẻ ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt.

Trong bối cảnh thời tiết còn nhều biến động, việc chủ động bảo vệ sức khỏe, thay đổi thói quen sinh hoạt và nâng cao ý thức phòng bệnh của mỗi người sẽ là “lá chắn” quan trọng, góp phần giảm số ca mắc bệnh và những biến chứng đáng tiếc.

Bài và ảnh: Thùy Linh