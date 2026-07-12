Bác sĩ Nguyễn Viết Huấn tận tâm với nghề, hết lòng vì người bệnh

Hơn 20 năm gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành, bác sĩ Nguyễn Viết Huấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ luôn tận tụy với nghề, được đồng nghiệp tin tưởng, người bệnh quý mến. Với anh, niềm vui lớn nhất của người thầy thuốc là nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh trở về với gia đình sau mỗi đợt điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Viết Huấn thăm khám cho bệnh nhân.

Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Thành Vinh, tuổi thơ của bác sĩ Nguyễn Viết Huấn gắn với những khó khăn của quê hương, nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế. Chứng kiến không ít người dân phải chịu đựng bệnh tật, thậm chí bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời vì thiếu thốn về y tế, anh sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh, giúp người.

Ước mơ ấy đã trở thành động lực để anh nỗ lực học tập và trúng tuyển Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên). Sau khi tốt nghiệp năm 2002, thay vì lựa chọn công tác tại các bệnh viện lớn, anh trở về Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành. Với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2009 anh tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Hoàn thành khóa học, anh trở lại đơn vị, tiếp tục gắn bó với bệnh viện bằng tất cả nhiệt huyết của người thầy thuốc.

Hiện nay, trên cương vị phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ, bác sĩ Nguyễn Viết Huấn vừa tham mưu công tác chuyên môn cho ban giám đốc, vừa trực tiếp tham gia điều trị tại khoa ngoại tổng hợp và khoa sản phụ khoa. Anh đã làm chủ và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật, nhiều ca phẫu thuật phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời giúp người bệnh được điều trị ngay tại địa phương với chi phí hợp lý.

Bác sĩ Nguyễn Viết Huấn chia sẻ: "Mỗi khi người bệnh hồi phục và được xuất viện trong niềm vui của gia đình, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, đồng thời dành sự quan tâm, chia sẻ để người bệnh yên tâm điều trị".

Không chỉ tận tâm trong công tác khám, chữa bệnh, bác sĩ Huấn còn tích cực hướng dẫn, đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ, chuyển giao kinh nghiệm chuyên môn, giúp đồng nghiệp từng bước làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa và sản khoa. Với anh, nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ cũng là cách góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đánh giá về đồng nghiệp của mình, bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành cho biết: "Bác sĩ Nguyễn Viết Huấn là cán bộ có chuyên môn vững vàng, trách nhiệm, tận tình với người bệnh và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, nhất là các bác sĩ trẻ. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của bệnh viện".

Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn và tinh thần trách nhiệm với nghề, nhiều năm liền bác sĩ Nguyễn Viết Huấn được Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa và Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành (cũ) tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với một cá nhân tận tụy, mà còn là động lực để người bác sĩ ấy tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng tập thể Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn