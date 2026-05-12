Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng quốc gia Nam Mỹ này có thể trở thành “bang thứ 51” của Mỹ, khẳng định Venezuela tuyệt đối bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Phát biểu với báo chí Venezuela sau khi tham dự phiên điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế ở thành phố The Hague ngày 11/5, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ vùng Essequibo với Guyana, bà Rodríguez nhấn mạnh, việc Venezuela gia nhập Mỹ “chưa từng được xem xét và sẽ không bao giờ xảy ra”.

Bà khẳng định: “Điều người dân Venezuela trân trọng nhất là nền độc lập của đất nước”, đồng thời cho biết Caracas sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lịch sử dân tộc trong mọi hoàn cảnh.

Quan chức Venezuela cũng đề cập đến quan hệ với Washington, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng hai bên đang hướng tới “hợp tác ngoại giao”, và đây là “con đường đúng đắn” trong quan hệ song phương.

Tuyên bố của bà Rodríguez được đưa ra sau khi một số hãng tin Mỹ dẫn phát biểu của ông Trump về việc “đang cân nhắc” khả năng biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ, thông tin đã gây chú ý trong dư luận quốc tế.

Trong chuyến công tác tại Hà Lan, bà Rodríguez tham dự các phiên điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế liên quan đến tranh chấp kéo dài giữa Venezuela và Guyana về vùng Essequibo, khu vực rộng khoảng 160.000 km2, giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản, hiện do Guyana quản lý trên thực tế.

Tranh chấp Essequibo bắt nguồn từ thời kỳ thuộc địa châu Âu và tiếp tục là một trong những điểm nóng pháp lý tại khu vực Nam Mỹ. Venezuela lập luận rằng thỏa thuận Geneva năm 1966 đặt cơ sở cho việc đàm phán lại biên giới, trong khi Guyana yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế công nhận phán quyết trọng tài năm 1899 vốn trao phần lớn lãnh thổ cho phía mình. Hiện vụ việc đang trong quá trình xem xét tại Tòa án Công lý Quốc tế, với phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua