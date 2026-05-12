Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng quốc gia Nam Mỹ này có thể trở thành “bang thứ 51” của Mỹ, khẳng định Venezuela tuyệt đối bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng quốc gia Nam Mỹ này có thể trở thành “bang thứ 51” của Mỹ, khẳng định Venezuela tuyệt đối bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã bác bỏ thông tin cho rằng quốc gia Nam Mỹ này có thể trở thành “bang thứ 51” của Mỹ. Ảnh: AFP.

Phát biểu với báo chí Venezuela sau khi tham dự phiên điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế ở thành phố The Hague ngày 11/5, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ vùng Essequibo với Guyana, bà Rodríguez nhấn mạnh, việc Venezuela gia nhập Mỹ “chưa từng được xem xét và sẽ không bao giờ xảy ra”.

Bà khẳng định: “Điều người dân Venezuela trân trọng nhất là nền độc lập của đất nước”, đồng thời cho biết Caracas sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lịch sử dân tộc trong mọi hoàn cảnh.

Quan chức Venezuela cũng đề cập đến quan hệ với Washington, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng hai bên đang hướng tới “hợp tác ngoại giao”, và đây là “con đường đúng đắn” trong quan hệ song phương.

Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donal Trump từng tuyên bố ông “đang cân nhắc” khả năng biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố của bà Rodríguez được đưa ra sau khi một số hãng tin Mỹ dẫn phát biểu của ông Trump về việc “đang cân nhắc” khả năng biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ, thông tin đã gây chú ý trong dư luận quốc tế.

Trong chuyến công tác tại Hà Lan, bà Rodríguez tham dự các phiên điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế liên quan đến tranh chấp kéo dài giữa Venezuela và Guyana về vùng Essequibo, khu vực rộng khoảng 160.000 km2, giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản, hiện do Guyana quản lý trên thực tế.

Tranh chấp Essequibo bắt nguồn từ thời kỳ thuộc địa châu Âu và tiếp tục là một trong những điểm nóng pháp lý tại khu vực Nam Mỹ. Venezuela lập luận rằng thỏa thuận Geneva năm 1966 đặt cơ sở cho việc đàm phán lại biên giới, trong khi Guyana yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế công nhận phán quyết trọng tài năm 1899 vốn trao phần lớn lãnh thổ cho phía mình. Hiện vụ việc đang trong quá trình xem xét tại Tòa án Công lý Quốc tế, với phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua

Từ khóa:

#thông tin #Tổng thống mỹ donald trump #Quốc tế #Chủ quyền #toàn vẹn lãnh thổ #Độc lập #người dân Venezuela #Tòa án #Bảo vệ #Nam mỹ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ thăm Nga trong năm nay và khẳng định sẵn sàng làm “mọi điều cần thiết” để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình liên quan tới Ukraine.
Diễn đàn Đầu tư Syria - UAE lần thứ nhất

Diễn đàn Đầu tư Syria - UAE lần thứ nhất

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Diễn đàn Đầu tư Syria - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lần thứ nhất đã khai mạc tại thủ đô Damas, Syria, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế giữa Syria và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh