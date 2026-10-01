Bà Rebeca Grynspan dẫn đầu vòng thăm dò thứ tư cuộc đua TTK LHQ

Cựu Phó Tổng thống Costa Rica, bà Rebeca Grynspan, đang tạm dẫn đầu cuộc đua chọn Tổng Thư ký tiếp theo của Liên hợp quốc (LHQ), sau vòng bỏ phiếu thăm dò không chính thức lần thứ tư của Hội đồng Bảo an ngày 30/9.

Theo các nguồn tin ngoại giao, bà Grynspan nhận được 10 phiếu “ủng hộ”, 3 phiếu “không ủng hộ” và 2 phiếu “không có ý kiến” trong vòng thăm dò mới nhất của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Đây là lần thứ tư cơ quan này tiến hành bỏ phiếu không chính thức nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ tới.

Bà Grynspan, hiện là Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), từng giữ chức Phó Tổng thống Costa Rica. Trong các vòng thăm dò trước, bà cũng duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, kết quả các vòng bỏ phiếu vẫn cho thấy chưa có ứng cử viên nào nhận được sự đồng thuận rõ ràng của Hội đồng Bảo an.

Sau khi cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet rút khỏi cuộc đua ngày 20/9, có 7 ứng cử viên tham gia vòng thăm dò thứ tư, gồm bà Grynspan; Đại sứ Guyana tại LHQ Carolyn Rodrigues Birkett; Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi; cựu Ngoại trưởng Ecuador María Fernanda Espinosa; cựu Phó Tổng Thư ký LHQ Olara Otunnu; cựu Ngoại trưởng Ecuador Ivonne A-Baki và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall.

Theo quy trình hiện nay, các cuộc bỏ phiếu thăm dò chỉ mang tính không chính thức và Hội đồng Bảo an không công bố kết quả chính thức. Các lá phiếu được thiết kế với ba lựa chọn “ủng hộ”, “không ủng hộ” và “không có ý kiến”, nhằm giúp các thành viên đánh giá mức độ ủng hộ đối với từng ứng cử viên trước khi tiến tới quyết định chính thức.

Theo Điều 97 Hiến chương LHQ, Tổng Thư ký do Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Bảo an. Để đưa ra khuyến nghị chính thức, Hội đồng Bảo an cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị bất kỳ thành viên thường trực nào phủ quyết. Vì vậy, kết quả các vòng thăm dò hiện nay chưa đồng nghĩa với việc bà Grynspan đã được lựa chọn.

Tổng Thư ký đương nhiệm António Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2026. Người kế nhiệm dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1/1/2027. Các vòng tham vấn và bỏ phiếu thăm dò sẽ tiếp tục trước khi Hội đồng Bảo an đạt được đồng thuận về ứng cử viên để trình Đại hội đồng LHQ xem xét bổ nhiệm.

Vân Bình