Hàn Quốc công bố 3 sáng kiến năng lượng quy mô lớn tại Mỹ

Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch thúc đẩy 3 sáng kiến năng lượng quy mô lớn tại Mỹ, gồm xây dựng nhà máy điện khí ở bang Texas, phát triển 8 lò phản ứng hạt nhân và hợp tác triển khai dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska.

Theo Yonhap, các dự án được công bố trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn Quốc, theo đó Seoul cam kết đầu tư tổng cộng 350 tỷ USD vào Mỹ, trong đó 150 tỷ USD dành cho ngành đóng tàu và phần còn lại cho các khoản đầu tư chiến lược.

Trong lĩnh vực năng lượng, dự án đầu tiên là nhà máy điện khí tại Texas với công suất khoảng 6 GW và tổng vốn đầu tư dự kiến 22,3 tỷ USD. Dự án được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, trong đó có nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Sáng kiến thứ hai là kế hoạch phát triển 8 lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn, gồm 2 lò APR1400 do Hàn Quốc phát triển và 6 lò AP1000 của Mỹ. Tổng giá trị khung đầu tư được công bố khoảng 120 tỷ USD. Tuy nhiên, địa điểm, tiến độ và các điều khoản thương mại của từng dự án vẫn cần được xác định riêng.

Sáng kiến thứ ba liên quan đến dự án Alaska LNG, bao gồm xây dựng đường ống dài khoảng 1.300 km đưa khí đốt từ khu vực North Slope tới miền Nam Alaska để hóa lỏng và xuất khẩu sang các thị trường châu Á.

Phía Hàn Quốc cho biết việc đầu tư vào dự án Alaska LNG vẫn phụ thuộc vào tính khả thi về thương mại và các yêu cầu pháp lý trong nước. Điều này cho thấy dự án chưa phải là một khoản đầu tư đã được hoàn tất về mọi mặt.

Phát biểu tại Nhà Trắng bên cạnh Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và đại diện các bộ ngành liên quan, Tổng thống Donald Trump gọi đây là “một trong những khoản đầu tư hạ tầng năng lượng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, giúp đảm bảo vị thế “thống trị năng lượng” của Mỹ và củng cố chuỗi cung ứng chiến lược vùng Thái Bình Dương.

Mặc dù vậy giữa Washington và Seoul vẫn tồn tại một số điểm chưa hoàn toàn đồng nhất.

Theo tuyên bố từ phía Bộ Thương mại Mỹ, đối với dự án LNG Alaska hai bên mới chỉ dừng lại ở mức “nhất trí bắt đầu triển khai” với điều kiện phải đáp ứng được các tiêu chí về “tính hợp lý thương mại” theo Bản ghi nhớ ghi nhớ (MOU) về Đầu tư Chiến lược cũng như các quy định pháp lý nội địa liên quan. Phía Hàn Quốc trước đó nhấn mạnh dự án tại Alaska vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa đi đến quyết định cuối cùng do cần đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế và tính khả thi thương mại.

Bộ Thương mại Mỹ khẳng định, sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, tài chính của Mỹ và năng lực chuỗi cung ứng của Hàn Quốc sẽ mở ra mô hình hợp tác chiến lược dài hạn, góp phần nâng cao an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia cho cả hai nước.

Nhật Lệ