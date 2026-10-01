Pháp, Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ hoan nghênh việc Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ khả năng đưa quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) lên một nấc thang mới, trong đó không loại trừ phương án tái gia nhập khối. Động thái này diễn ra trong bối cảnh London đang xem xét lại quan hệ hậu Brexit, 10 năm sau cuộc trưng cầu ý dân đưa Anh rời EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 30/9 bày tỏ hoan nghênh khả năng Anh tiến tới một mối quan hệ gần gũi hơn với EU, sau khi Thủ tướng Andy Burnham tuyên bố chính phủ sẽ xem xét nhiều phương án cho quan hệ Anh-EU trong dài hạn, bao gồm cả khả năng tái gia nhập khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Sánchez ở Madrid, ông Macron nói nếu Anh muốn trở lại EU thì đây sẽ là “tin rất tốt” đối với cả nước Anh và châu Âu. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời cho rằng ông Burnham đã thể hiện sự “can đảm” khi đưa vấn đề này trở lại chương trình nghị sự.

Về phần mình, Thủ tướng Sánchez tuyên bố Tây Ban Nha sẽ “mở rộng vòng tay” nếu Anh quyết định tìm cách tái gia nhập EU. Ông đánh giá Brexit là một “tổn thất lớn” đối với người dân Anh cũng như tiến trình hội nhập châu Âu.

Thủ tướng Anh Burnham chưa đưa ra quyết định về việc tái gia nhập EU và cũng chưa công bố lộ trình cụ thể. Sau bài phát biểu tại Đại hội Công đảng ở Liverpool, ông cho biết London sẽ xem xét nhiều lựa chọn, từ duy trì quan hệ hiện nay, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung cho tới phương án “đi đến cùng”, tức xem xét khả năng tái gia nhập EU.

Theo Reuters, ông Burnham cho rằng Anh cần đánh giá lại mối quan hệ với EU trong khuôn khổ một kế hoạch dài hạn, đồng thời không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Ông dự kiến trình bày các phương án vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU, dự kiến vào tháng 11.

Với EU, sự thay đổi lập trường từ London mở ra khả năng thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ mô hình hội nhập nào cũng phải đi kèm với những nghĩa vụ tương ứng. Do đó, cuộc tranh luận về tương lai quan hệ Anh-EU nhiều khả năng sẽ tiếp tục được định hình bởi các cuộc đàm phán cụ thể thay vì chỉ những tuyên bố chính trị.

Vân Bình