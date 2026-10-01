Lãnh đạo Mỹ - Ấn điện đàm, thảo luận sâu rộng về hợp tác song phương

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm rà soát tiến trình hợp tác song phương, trong bối cảnh Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal đang có chuyến thăm Mỹ để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai nước.

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Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ (PMO), trong cuộc điện đàm diễn ra hôm thứ Tư (30/9), Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận sâu rộng về tiến trình hợp tác song phương trên các lĩnh vực then chốt bao gồm thương mại, quốc phòng, năng lượng, công nghệ trọng yếu và các vấn đề cùng quan tâm khác.

Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện giữa Ấn Độ và Mỹ, đồng thời nhất trí duy trì sự gắn kết chặt chẽ để tăng cường hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Viết trên tài khoản mạng xã hội X chính thức sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi chia sẻ: "Đã có cuộc trao đổi rất hiệu quả với Tổng thống Trump. Chúng tôi đã rà soát hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, năng lượng, công nghệ trọng yếu và các lĩnh vực khác, đồng thời nhất trí duy trì sự gắn kết chặt chẽ để đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện tiến lên phía trước."

Bên cạnh các nội dung song phương, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế, nhấn mạnh những nỗ lực đang diễn ra nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.

Cuộc điện đàm cấp cao diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal đang có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 29/9 đến ngày 5/10.

Chuyến thăm của ông Goyal tập trung vào các cuộc đàm phán then chốt với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhằm tạo động lực mới cho Thỏa thuận Thương mại Song phương Ấn - Mỹ (BTA) mang tính cân bằng và cùng có lợi, đồng thời hướng tới đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Goyal đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 tại bang Wisconsin theo lời mời của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trước đó, tại Milwaukee, ông Goyal đã chủ trì cuộc bàn tròn với các lãnh đạo và giám đốc điều hành hàng đầu từ các tập đoàn sản xuất và công nghệ Mỹ do Hiệp hội Nhà sản xuất Quốc gia Mỹ (NAM) tổ chức.

Dù hai bên đã trải qua nhiều tháng đàm phán, Ấn Độ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các điều khoản ưu đãi hơn. Đầu tháng này, New Delhi đã phát đi thông điệp tới Washington cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan mới của Mỹ liên quan đến việc Ấn Độ thu mua dầu mỏ của Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song phương. Vì vậy, cuộc trao đổi trực tiếp giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump được kỳ vọng sẽ tạo cú huých chính trị quan trọng tháo gỡ các nút thắt trong đàm phán thương mại giữa hai quốc gia.

Nhật Lệ