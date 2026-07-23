Ba Lan - Đức phối hợp tăng cường an ninh biên giới với Nga

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây cho biết binh sĩ Ba Lan và Đức đang phối hợp tăng cường an ninh khu vực biên giới Ba Lan với Nga trong khuôn khổ chương trình Lá chắn phía Đông (East Shield), một sáng kiến nhằm củng cố năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Binh lính Ba Lan và Đức phối hợp tăng cường an ninh biên giới với Nga. Ảnh: TVP.

Trên mạng xã hội X ngày 22/7, ông Tusk đăng tải đoạn video cho thấy các kỹ sư quân sự hai nước đang vận hành máy móc hạng nặng và lắp đặt các rào chắn bê tông tại khu vực biên giới. Theo ông, hoạt động này thể hiện sự phối hợp giữa Ba Lan và Đức trong nỗ lực tăng cường an ninh tại sườn phía Đông của liên minh.

Theo các binh sĩ tham gia nhiệm vụ, lực lượng Ba Lan và Đức đang phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và cải tạo địa hình nhằm tăng cường năng lực phòng thủ. Phía Đức cho biết, các đơn vị của nước này được triển khai luân phiên tại Ba Lan để tham gia các hoạt động củng cố sườn phía Đông của NATO.

Chương trình Lá chắn phía Đông là kế hoạch dài hạn của Ba Lan nhằm tăng cường bảo vệ biên giới phía Đông thông qua việc xây dựng hệ thống công sự, hầm trú ẩn, chướng ngại vật chống tăng, mạng lưới giám sát và các hạ tầng quân sự. Chính phủ Ba Lan cho biết chương trình hướng tới nâng cao khả năng răn đe và hỗ trợ hoạt động của lực lượng đồng minh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh.

Ba Lan và Đức ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới vào tháng 6/ 2026. Ảnh: Euronews.

Hoạt động phối hợp lần này diễn ra sau khi Ba Lan và Đức ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới vào tháng 6. Theo thỏa thuận, hai nước cam kết tăng cường phối hợp quân sự, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ chương trình Lá chắn phía Đông, đồng thời cải thiện khả năng cơ động của lực lượng đồng minh khi triển khai qua lãnh thổ Ba Lan.

Ba Lan là một trong những quốc gia thành viên NATO tích cực thúc đẩy tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của liên minh, trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Đức hiện cũng duy trì lực lượng luân phiên tại Ba Lan và tham gia nhiều hoạt động huấn luyện, diễn tập chung với quân đội nước chủ nhà nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Minh Phương

Nguồn: AA, TVP.