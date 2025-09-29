Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn phía đông của Ba Lan được nâng cao.

Máy bay chiến đấu Ba Lan được triển khai bảo vệ không phận. Ảnh: Shutterstock.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Các lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo thông báo, máy bay chiến đấu của Ba Lan và đồng minh Nato đã cất cánh vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương ngày 28/9 để bảo vệ không phận. Các hệ thống phòng không mặt đất và giám sát radar cũng được đặt trong tình trạng báo động cao. Chính quyền Ba Lan cũng đã đóng cửa không phận gần sân bay Rzeszow và Lublin trong quá trình thực hiện chiến dịch. Thông báo của lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, hoạt động cảnh báo kết thúc khoảng bốn giờ sau đó, và không có báo cáo nào về vi phạm không phận Ba Lan.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO. Ba Lan, Romania và Estonia gần đây lên tiếng cáo buộc UAV Nga xâm nhập không phận. Thủ tướng Donald Tusk tuần trước đã cảnh báo rằng, Ba Lan sẽ bắn hạ bất kỳ vật thể nào rõ ràng xâm phạm không phận nước này, bao gồm cả máy bay chiến đấu của Nga. Trái lại, Moscow phủ nhận các cáo buộc trên.

Trong diễn biến liên quan, ngày 28-9, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho rằng, những tuyên bố gần đây của NATO về kế hoạch bắn hạ máy bay Nga hoặc Belarus là “thiếu thận trọng và vội vã”, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào như vậy sẽ bị đáp trả “ngay lập tức”. Trả lời phóng vấn, ông Lukashenko so sánh những lời lẽ của NATO với động thái hợp tác gần đây của Minsk đối với Ba Lan, nhắc lại rằng, Belarus đã chủ động cảnh báo Ba Lan về việc có từ 9 đến 12 UAV từ xung đột Nga-Ukraine bay qua lãnh thổ Ba Lan. Ông Lukashenko cũng chỉ trích quyết định mới đây của Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Euractiv