Ba Lan cùng đồng minh tiến hành nhiệm vụ trinh sát trên Biển Đen

Hai máy bay F-16 của Ba Lan cùng các máy bay chiến đấu và hỗ trợ của Pháp, Bỉ vừa thực hiện nhiệm vụ trinh sát chung kéo dài khoảng 8 giờ trên Biển Đen, trong hoạt động nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và duy trì sự sẵn sàng của NATO.

Hai chiếc F-16 của Ba Lan đã bay liên tục tám giờ, tiếp nhiên liệu ba lần. Ảnh: X.

Theo các nguồn tin Ba Lan, đội hình tham gia nhiệm vụ gồm 2 F-16 của Ba Lan, 1 F-16 của Bỉ, các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp cùng những máy bay hỗ trợ, trong đó có máy bay trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Pháp.

Nhiệm vụ kéo dài khoảng 8 giờ, trong đó các máy bay F-16 của Ba Lan được tiếp nhiên liệu trên không 3 lần từ máy bay tiếp dầu Airbus A330 MRTT của Pháp. Việc tiếp nhiên liệu trên không cho phép các máy bay chiến đấu duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không cần trở về căn cứ, qua đó kiểm tra khả năng triển khai và phối hợp của các phi hành đoàn trong một nhiệm vụ kéo dài trên khu vực cách xa căn cứ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, mục tiêu chính của hoạt động là nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trên không và trên biển, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh các nhiệm vụ chung như vậy thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đồng minh và khả năng phối hợp tại sườn phía Đông NATO.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ba Lan, hoạt động giúp các phi hành đoàn hoàn thiện quy trình phối hợp, trao đổi thông tin và nâng cao khả năng tiến hành những nhiệm vụ hàng không phức tạp trong đội hình đa quốc gia. Các máy bay chiến đấu cũng phối hợp với những máy bay chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát không phận và khu vực biển, qua đó tăng cường khả năng theo dõi và đánh giá tình hình trên không và trên biển.

NATO tăng cường đáng kể hoạt động tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các nước Baltic. Ảnh: Getty images.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Ba Lan tăng cường hoạt động tuần tra trên không sau một loạt sự cố liên quan máy bay Nga tại khu vực Baltic. Trước đó, ngày 3/9, các máy bay F-16 Ba Lan đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga hoạt động trên Biển Baltic, cách thị trấn Ustka khoảng 40 km. Phía Ba Lan cho biết máy bay Nga không bật thiết bị nhận dạng và có thể gây nguy cơ đối với hàng không dân dụng, nhưng không xâm phạm không phận Ba Lan.

Các nguồn tin Ba Lan đánh giá nhiệm vụ trên Biển Đen là một hoạt động phối hợp thực tế giữa các đồng minh NATO, qua đó kiểm tra khả năng duy trì hoạt động dài giờ, trao đổi thông tin và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp của lực lượng không quân nhiều nước trong cùng một đội hình. Hoạt động cũng cho thấy sự tham gia ngày càng rõ của Ba Lan, Pháp và Bỉ trong các nhiệm vụ phối hợp nhằm duy trì khả năng sẵn sàng và tăng cường hiện diện của NATO tại các khu vực chiến lược.

Thu Uyên

Nguồn: TVP, TVN24.