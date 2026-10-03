G7 nhất trí giải phóng dầu dự trữ nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu

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Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí phối hợp giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu và nhiên liệu từ các kho dự trữ khẩn cấp trong 4 tháng tới, nhằm bổ sung nguồn cung và góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Theo tuyên bố của G7, các nước thành viên sẽ đưa dầu và diesel từ nguồn dự trữ ra thị trường, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hoạt động giải phóng diesel sẽ được đẩy mạnh trong khoảng 20 ngày đầu. Động thái này nhằm thực hiện những cam kết được các nước đưa ra hồi tháng 3, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu chịu tác động từ những gián đoạn nguồn cung và bất ổn địa chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định của G7, đồng thời tuyên bố Washington sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Trước đó, chính quyền Mỹ đã thúc đẩy các đồng minh tăng lượng nhiên liệu đưa ra thị trường, trong bối cảnh giá diesel tăng cao. Washington cũng từng cảnh báo khả năng áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu diesel, làm dấy lên lo ngại tại châu Âu. Tuyên bố mới của G7 không đề cập các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.

Giá diesel tăng mạnh đang gây sức ép đối với hoạt động vận tải, sản xuất và đời sống tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các nước châu Âu cũng phải cân nhắc việc sử dụng nguồn dự trữ khẩn cấp do khu vực này phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và có nguồn dầu mỏ trong nước hạn chế. Việc giải phóng dự trữ vì vậy cần được thực hiện song song với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng.

Về nguyên nhân khiến giá diesel tăng, Mỹ và châu Âu có những đánh giá khác nhau. Washington cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga là một trong những yếu tố tác động đến nguồn cung, trong khi Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải biển tại Trung Đông liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung và góp phần giảm sức ép giá nhiên liệu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây là giải pháp mang tính tạm thời, trong khi diễn biến giá dầu và diesel thời gian tới vẫn phụ thuộc vào tình hình sản xuất, vận chuyển và nguồn cung năng lượng toàn cầu, cũng như những diễn biến địa chính trị tại các khu vực chiến lược.

Thanh Hằng