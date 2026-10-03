Triều Tiên phóng tên lửa giữa căng thẳng liên quan nổ mìn tại DMZ

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Sáng 3/10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông, trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ).

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), tên lửa được phóng khoảng 6 giờ 30 phút sáng 3/10 (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan. Quân đội Hàn Quốc đang phân tích các thông số liên quan, trong đó có loại tên lửa và tầm bắn.

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và cảnh giới, đồng thời phối hợp với Mỹ và Nhật Bản chia sẻ thông tin liên quan đến vụ phóng và duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 20/9 và diễn ra 12 ngày sau vụ nổ mìn tại DMZ ở khu vực phía Tây. Trước đó, ngày 30/9, JCS và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã lên án việc Triều Tiên được cho là đặt mìn ở phía Nam đường phân giới quân sự, cho rằng hành động này vi phạm Hiệp định đình chiến, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng chính thức xin lỗi. JCS cho biết ba binh sĩ Hàn Quốc đã bị thương, trong đó hai người bị thương nghiêm trọng do mìn binh sĩ Triều Tiên đặt, yêu cầu Bình Nhưỡng lập tức dừng các hoạt động xây dựng liên quan đến cái gọi là công sự biên giới.

Đáp lại, Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong bác bỏ cáo buộc của phía Hàn Quốc, cho rằng đây là hành động do Seoul “tự dựng lên”. Một ngày trước vụ phóng tên lửa, bà Kim Yo-jong tiếp tục ra tuyên bố bác bỏ đề nghị đối thoại liên Triều của Chính phủ Hàn Quốc và chỉ trích yêu cầu xin lỗi liên quan vụ nổ mìn.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 15 của Triều Tiên trong năm nay. Ngày 20/9, Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, cách nhau khoảng 3 giờ. Hai ngày sau, Triều Tiên tuyên bố đây là cuộc thử nghiệm tên lửa Hwasong-11Ma, được phát triển trên cơ sở tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và trang bị phương tiện bay dạng lượn siêu vượt âm.

Thanh Hằng