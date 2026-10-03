Tokyo tung đòn trừng phạt mới, Moscow khẳng định vẫn sẵn sàng hợp tác

Nhật Bản vừa chính thức mở rộng danh sách trừng phạt đối với hàng loạt cá nhân, tổ chức của Nga, đồng thời phong tỏa dịch vụ đối với 35 tàu vận tải. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích các lệnh cấm vận của Tokyo nhưng khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng hợp tác.

Chính phủ Nhật Bản ngày 2/10 thông báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Động thái này nằm trong nỗ lực phối hợp cùng các quốc gia phương Tây nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, danh sách trừng phạt mới nhất bổ sung 33 tổ chức và 9 cá nhân thuộc Liên bang Nga. Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản, hạn chế giao dịch vốn và áp lệnh cấm xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể góp phần nâng cao năng lực công nghiệp của Nga.

Đáng chú ý, đợt trừng phạt này nhắm vào hàng loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và máy móc của Nga . Ngoài ra, Tokyo cũng mở rộng lệnh cấm sang 4 thực thể thuộc các quốc gia thứ ba (gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) cùng 35 tàu biển bị cáo buộc có liên quan đến Nga.

Các biện pháp hạn chế thanh toán và giao dịch dịch vụ đối với các đối tượng trong danh sách chính thức có hiệu lực từ ngày 2/10/2026.

Động thái của Nhật Bản diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Putin phát tín hiệu sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Tokyo. Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ngày 1/10, ông Putin cho biết Moscow quan tâm đến hợp tác với Nhật Bản và cho rằng quan hệ hai nước có thể được cải thiện nếu vượt qua những khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đồng thời chỉ trích chính sách của Tokyo, cho rằng lập trường của Nhật Bản đối với Moscow đã thay đổi và các biện pháp trừng phạt của Nhật góp phần làm quan hệ song phương xấu đi. Ông Putin cũng bày tỏ lo ngại về chính sách quân sự của Nhật Bản và việc hình thành các khối chính trị-quân sự trong khu vực.

Đáp lại, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara ngày 2/10 cho biết Tokyo ghi nhận những phát biểu tích cực gần đây của ông Putin và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc với Moscow. Tuy nhiên, ông Kihara bác bỏ lập luận cho rằng các biện pháp trừng phạt và phản đối của Nhật Bản là nguyên nhân khiến quan hệ song phương xấu đi, đồng thời nhấn mạnh những căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ cuộc xung đột tại Ukraine. Dù vậy, đại diện Chính phủ Nhật Bản cũng ghi nhận mong muốn hợp tác từ phía Nga và cho rằng việc duy trì các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn đóng vai trò quan trọng.

Nhật Lệ