Ông Zelensky cáo buộc tổng thống Putin “từ bỏ quy tắc chiến tranh”, Điện Kremlin bác bỏ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối tuân thủ các quy tắc chiến tranh và đã chỉ thị giới chỉ huy quân sự dỡ bỏ những hạn chế trước đây trong các cuộc không kích Ukraine. Ngay lập tức, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu phục vụ tiềm lực quân sự.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times, ông Zelensky cho biết thông tin trên được các cơ quan tình báo Ukraine thu thập, trong đó có dữ liệu từ việc chặn liên lạc giữa các quan chức Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, chỉ thị được cho là đưa ra trong tháng 9.

Ông Zelensky cho rằng những thay đổi trong cách thức tiến hành các cuộc tấn công của Nga đang ngày càng rõ rệt. Theo ông, nếu trước đây các cuộc không kích chủ yếu nhằm vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu quân sự, các cuộc tấn công gần đây đã gây ảnh hưởng đến trường học, các trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng dữ liệu tại Ukraine.

Phản ứng trước các cáo buộc từ phía Kyiv, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ. Đại diện Điện Kremlin khẳng định quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào các cơ sở xã hội hay dân sự tại Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh mọi cuộc tấn công của lực lượng Nga chỉ tập trung phá hủy các mục tiêu có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự của đối phương theo đúng quy định.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại Kyiv đang ghi nhận những diễn biến hết sức căng thẳng. Cùng ngày 2/10, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cảnh báo thành phố đang đối mặt với “tình hình đặc biệt nghiêm trọng” khi các đợt không kích liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống năng lượng, hậu cần và nhà dân.

Theo chính quyền thành phố, giao thông tại Kyiv đang bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều cây cầu trọng yếu bị hạn chế lưu thông sau hàng loạt vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Hội đồng Quốc phòng Kyiv đã phải họp khẩn với các lực lượng an ninh và dịch vụ khẩn cấp để triển khai các biện pháp đảm bảo duy trì các hoạt động thiết yếu và an toàn cho người dân thủ đô.

Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi “hành động khẩn cấp” để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine. Ngày 2/10, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nhận định cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài từ tháng 2/2022 đến nay tiếp tục leo thang nguy hiểm, trở thành một thảm họa đe dọa bùng phát thành khủng hoảng diện rộng trong toàn khu vực.

Ông Volker Türk nhấn mạnh: "Cần phải có hành động ngay lập tức trong khuôn khổ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế để chấm dứt cuộc chiến này".Đáng chú ý, đại diện Liên Hợp Quốc đã đưa ra những con số thống kê đáng báo động về tình hình thực địa. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đã ghi nhận khoảng 15.280 thường dân thiệt mạng hoặc bị thương, trung bình hơn 400 người mỗi tuần. Con số này đánh dấu mức tăng tới 55% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước thực trạng người dân liên tục phải sống trong sợ hãi, quan chức Liên Hợp Quốc thúc đẩy các bên liên quan đẩy mạnh hơn nữa các tiến trình đàm phán hòa bình.

Nhật Lệ