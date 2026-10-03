Ông Trump gây sức ép với Seoul về dự án LNG Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo sẽ gia tăng sức ép đối với Hàn Quốc nếu Seoul không đồng ý đầu tư vào dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 2/10, khi được hỏi liệu việc Mỹ công bố Hàn Quốc tham gia dự án Alaska có phải là quá sớm khi Seoul chưa đưa ra quyết định hay không, ông Trump khẳng định: “Không hề sớm”. Ông nói Mỹ “có thể thu thêm” từ Hàn Quốc và cảnh báo sẽ “tăng gấp đôi” nếu Seoul không đồng ý, song không nêu rõ khoản nào sẽ được tăng.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư 50 tỷ USD vào dự án Alaska. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc sau đó khẳng định chưa quyết định có đầu tư hay không và nếu đầu tư thì mức vốn sẽ là bao nhiêu. Những phát biểu mới của ông Trump được cho là hàm ý khả năng Mỹ gia tăng thuế quan hoặc yêu cầu Hàn Quốc tăng mức đầu tư nếu Seoul không tham gia dự án.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ kiêm Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Quốc gia Doug Burgum ngày 1/10 cũng cho rằng dự án sẽ mang lại lợi ích cho Hàn Quốc. Trong khi đó, cùng ngày 2/10, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Hàn Quốc sẽ đầu tư 8,4 tỷ USD vào dự án thu hồi dầu tăng cường (EOR). Tuy nhiên, khoản đầu tư này không nằm trong thỏa thuận đầu tư Mỹ-Hàn đã được công bố.

Đây không phải lần đầu ông Trump sử dụng sức ép thương mại để thúc đẩy Hàn Quốc tăng đầu tư vào Mỹ. Hồi tháng 1, ông từng đe dọa nâng thuế đối ứng với hàng hóa Hàn Quốc từ 15% lên 25%, đồng thời chỉ trích việc Quốc hội Hàn Quốc chậm xử lý dự luật đặc biệt liên quan đến đầu tư tại Mỹ. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng đang áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại với lý do liên quan đến “lao động cưỡng bức”, đồng thời điều tra vấn đề “sản xuất dư thừa mang tính cơ cấu”.

Sức ép của ông Trump đối với Hàn Quốc liên quan đến dự án Alaska xuất phát từ nhu cầu của đảng Cộng hòa trong việc duy trì thế đa số tại Thượng viện, trong đó việc giành được Alaska có ý nghĩa quan trọng. Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Dan Sullivan đang trong cuộc đua sít sao với cựu Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mary Peltola.

Ông Trump muốn nhấn mạnh vai trò của mình đối với dự án vốn là mong muốn từ lâu của người dân Alaska. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Oklahoma ngày 1/10, ông Trump nói: “Tôi sẽ đến Alaska”, đồng thời nhắc đến Thượng nghị sĩ Dan Sullivan và nói: “Ông ấy là một thượng nghị sĩ tuyệt vời, và chúng ta sẽ giúp ông ấy được bầu lại”.

Thúy Hà