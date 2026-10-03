Tên lửa phòng không Akash của Ấn Độ vươn ra thị trường quốc tế

Hệ thống tên lửa phòng không Akash do Ấn Độ tự phát triển đã được xuất khẩu sang Armenia, Tajikistan và Turkmenistan, trong bối cảnh New Delhi đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng và mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm do nước này sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho biết Armenia là khách hàng đầu tiên của Akash và đã tiếp nhận nhiều khẩu đội. Sau đó, hệ thống này tiếp tục được xuất khẩu sang Tajikistan và Turkmenistan. Theo ông Singh, hoạt động sản xuất Akash hiện đã ổn định, trong khi lực lượng vũ trang Ấn Độ tiếp tục đặt thêm hàng và nhu cầu từ các thị trường nước ngoài đang gia tăng.

Do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, Akash là hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) được trang bị khả năng xử lý dữ liệu từ nhiều cảm biến, cho phép theo dõi và đối phó với nhiều mục tiêu trên không. Phiên bản Akash ban đầu có tầm tác chiến khoảng 25-30 km, trong khi phiên bản mới Akash-NG được thiết kế với tầm tác chiến lên tới 50 km.

Ông Singh đánh giá Akash là một trong những thành công của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, cho thấy năng lực thiết kế và sản xuất tên lửa trong nước ngày càng hoàn thiện. Hệ thống này cũng được định hướng là một giải pháp có chi phí cạnh tranh đối với những quốc gia không đủ khả năng xây dựng kho dự trữ lớn các hệ thống phòng không đắt tiền.

Trong bối cảnh gia tăng nhu cầu về năng lực phòng không, Akash đang nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia. Brazil, Ai Cập và Philippines được cho là cũng đang quan tâm đến việc mua hệ thống này.

Việc mở rộng thị trường Akash nằm trong nỗ lực lớn hơn của Ấn Độ nhằm tăng xuất khẩu quốc phòng. Nước này hiện xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng, trong đó có hệ thống pháo và tên lửa, tới hơn 80 quốc gia. Kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đạt hơn 4 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, tăng 62% so với một năm trước đó.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng mức tăng trên cho thấy các sản phẩm quốc phòng do nước này sản xuất ngày càng được thị trường quốc tế đón nhận. New Delhi đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng lên 500 tỷ rupee vào năm 2030.

Bên cạnh Akash, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cũng là một trong những sản phẩm quốc phòng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ. Theo ông Singh, kim ngạch xuất khẩu BrahMos dự kiến vượt 600 triệu USD.

Thúy Hà