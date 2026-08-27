Australia và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh

Australia và Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh tại cuộc đối thoại “2+2” giữa các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước ở thành phố Melbourne. Đây là cuộc đối thoại “2+2” đầu tiên kể từ khi hai nước ký Hiệp ước An ninh chung, còn gọi là Hiệp ước Jakarta, hồi tháng 2 năm nay.

Australia và Indonesia tiến hành đối thoại “2+2” lần thứ 10 tại Melbourne, ngày 26/8/2026. Ảnh: RRI.

Theo đó, tham dự đối thoại “2+2” Australia - Indonesia lần thứ 10, đại diện nước chủ nhà là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles và Ngoại trưởng Penny Wong. Phía Indonesia có Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin và Ngoại trưởng Sugiono.

Phát biểu tại cuộc đối thoại ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhận định quan hệ với Indonesia có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia của Canberra, đồng thời cho rằng quan hệ giữa hai nước hiện ở mức tốt nhất từ trước đến nay. Ông nhấn mạnh Canberra và Jakarta đều có lợi ích sâu sắc trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho rằng Hiệp ước Jakarta về an ninh được hai nước ký kết hồi đầu năm không chỉ mở ra một chương mới mà còn đưa quan hệ Australia - Indonesia lên một cấp độ mới.

Về phần mình, phía Indonesia cũng khẳng định quan hệ đối tác với Australia không chỉ góp phần bảo đảm an ninh của mỗi nước mà còn đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ trên cả phương diện chính trị, kinh tế và quân sự.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ký Hiệp ước An ninh chung tại thủ đô Jakarta, ngày 06/02/2026. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối thoại diễn ra 6 tháng sau khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ký Hiệp ước An ninh chung. Văn kiện này tạo khuôn khổ chính trị mới cho quan hệ quốc phòng song phương, đồng thời tăng cường cơ chế tham vấn và hợp tác giữa Canberra và Jakarta trong ứng phó với các thách thức an ninh chung. Vì thế, cuộc đối thoại “2+2” tại Melbourne lần này được xem là bước thử nghiệm quan trọng đầu tiên đối với tham vọng của hiệp ước và cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn mà Australia dành cho quan hệ với Indonesia.

Ngọc Liên

Nguồn: CNA/ Defence connect.