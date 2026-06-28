Australia phạt mạnh các công ty công nghệ để siết lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Australia ngày 28/6 cho biết sẽ tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm mang tính đột phá về việc trẻ em sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lệnh cấm này hầu như chưa mang lại hiệu quả đáng kể trong việc hạn chế thanh thiếu niên sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Australia ngày 28/6 cho biết sẽ tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm mang tính đột phá về việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Theo những thay đổi mới, mức phạt tối đa đối với các vi phạm mang tính hệ thống trong việc thực thi lệnh cấm sẽ tăng từ 49,5 triệu AUD lên 99 triệu AUD (khoảng 68 triệu USD). Chính phủ Australia cũng sẽ tăng cường quyền thu thập thông tin cho Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến, cho phép cơ quan này yêu cầu các công ty mạng xã hội cung cấp bằng chứng về những biện pháp đã triển khai nhằm ngăn người dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Chính phủ Australia nhấn mạnh rằng Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến hiện đang điều tra khả năng không tuân thủ quy định của năm nền tảng gồm Instagram và Facebook của Meta, YouTube của Google, Snapchat của Snap và TikTok.

Lệnh cấm được Australia áp dụng từ sáu tháng trước đang được nhiều quốc gia theo dõi sát sao để xem xét áp dụng, trong bối cảnh ngày càng lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh thiếu niên. Trong tháng này, Anh cũng cho biết sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, mở rộng phạm vi điều chỉnh sang cả các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp (livestream).

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết: “Tôi rất khích lệ khi thấy sự thay đổi trong nhận thức và động lực trên toàn cầu kể từ khi chúng tôi đưa ra quy định về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng các tập đoàn công nghệ lớn vẫn chưa làm đủ để tuân thủ pháp luật - vẫn còn quá nhiều trẻ em đang sử dụng mạng xã hội”.

Tuyên bố của Chính phủ Australia cho biết kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực, hơn 5 triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi đã bị vô hiệu hóa hoặc hạn chế. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cơ chế xác minh độ tuổi do các công ty công nghệ triển khai, chẳng hạn như yêu cầu chụp ảnh chân dung (selfie), rất dễ bị trẻ em vượt qua. Trong nhiều trường hợp, các em thậm chí còn chưa từng được yêu cầu chứng minh độ tuổi.

Hồi tháng 4, một hiệp hội đại diện cho các nhà cung cấp công nghệ nhận định nguyên nhân khiến việc thực thi lệnh cấm gặp khó khăn là do các nền tảng mạng xã hội chưa triển khai đầy đủ các công cụ xác minh độ tuổi hiện có, chứ không phải vì hạn chế của công nghệ. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 4, một hiệp hội đại diện cho các nhà cung cấp công nghệ nhận định nguyên nhân khiến việc thực thi lệnh cấm gặp khó khăn là do các nền tảng mạng xã hội chưa triển khai đầy đủ các công cụ xác minh độ tuổi hiện có, chứ không phải vì hạn chế của công nghệ.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells cho biết trong tuyên bố: “Dựa trên các báo cáo cập nhật thường xuyên từ Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến , tôi thấy rõ rằng các nền tảng mạng xã hội đang sử dụng những chiêu thức quen thuộc của các tập đoàn công nghệ lớn và chỉ làm ở mức tối thiểu để đối phó với quy định”.

Người phát ngôn của Thủ tướng Australia cho biết thời điểm trình các sửa đổi luật lên Quốc hội vẫn chưa được quyết định, song Chính phủ sẽ sớm công bố thêm thông tin.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.