Australia nhắm tới thỏa thuận với các nước Châu Á

Ngoại trưởng Australia Penny Wong sẽ thực hiện chuyến công du tới Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc trong tuần này, nhằm thAustralia đẩy các thỏa thuận về an ninh năng lượng với các nước Châu Á trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động do xung đột tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết các cuộc gặp này sẽ đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bên trong bối cảnh biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố ngày 26/4, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết các cuộc gặp với những người đồng cấp tại ba quốc gia sẽ tập trung vào mục tiêu then chốt là đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn cung nhiên liệu cho Australia trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu

Theo báo chí Nhật Bản, tại Tokyo, Ngoại trưởng Australia Penny Wong dự kiến hội đàm với ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, tập trung vào an ninh năng lượng, thắt chặt quan hệ thông qua một thỏa thuận kinh tế mới và các diễn biến liên quan đến tình hình Trung Đông.

Trong chặng dừng tại Bắc Kinh, bà Wong sẽ đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược và Ngoại giao Australia – Trung Quốc lần thứ tám với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy lợi ích song phương, đồng thời xử lý những khác biệt còn tồn tại giữa hai bên. Bên cạnh việc duy trì sự ổn định thương mại (như thịt bò, rượu vang), bà Wong sẽ hội đàm với Bộ trưởng Vương Nghị để đảm bảo dòng chảy hàng hóa và năng lượng không bị gián đoạn trước các biến động địa chính trị.

Tại Seoul, bà Wong sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun, nhấn mạnh vai trò của Hàn Quốc như một trong những nguồn cung nhiên liệu tinh chế quan trọng đối với Australia.

Australia hiện phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu và đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt cục bộ kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát từ tháng Hai. Trong bối cảnh đó, chuyến công du của Ngoại trưởng Penny Wong được xem là nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác khu vực, đảm bảo ổn định nguồn cung và giảm thiểu rủi ro đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Nhật Lệ

Nguồn: ABC news, CTV news