ASEAN nỗ lực “phá băng” ngoại giao với Myanmar

Cuộc hội đàm không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đại diện chính quyền quân sự Myanmar tại Bangkok (Thái Lan) ngày 12 tháng 7 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm tái lập đối thoại trực tiếp sau nhiều năm bế tắc. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu tham dự cuộc gặp.

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Các bộ trưởng ngoại giao đại diện ASEAN và người đồng cấp Myanmar tại một cuộc gặp không chính thức ở Bangkok vào ngày 12 tháng 7. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021, nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu của Myanmar, ông U Tin Maung Swe, tham gia một cuộc gặp trực tiếp với các người đồng cấp trong khối ASEAN. Sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Myanmar. Sự kiện được tổ chức theo chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) nhằm duy trì hỗ trợ Myanmar bám sát các nguyên tắc của Đồng thuận 5 điểm.

Tại cuộc họp, đại diện phía Myanmar đã cập nhật về tình hình ổn định trong nước của chính phủ mới, cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến, buôn lậu ma túy và buôn người, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua Trung tâm Điều phối Viện trợ Nhân đạo ASEAN (AHA).

Các nước khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, hỗ trợ tìm kiếm giải pháp lâu dài do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững cho người dân cũng như toàn khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe trong cuộc gặp không chính thức với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bộ ngoại giao Thái Lan.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Ngoại trưởng Philippines Ma. Theresa Lazaro cũng khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục đối thoại với Myanmar nhưng nhấn mạnh nước này cần chứng minh những bước tiến rõ ràng trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình trước khi khối xem xét các bước hợp tác tiếp theo.

Được biết, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận sâu hơn về hồ sơ Myanmar tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chính thức diễn ra tại Manila (Philippines) vào cuối tháng này.

Nhật Lệ

Nguồn: The Strait Times, DRM.