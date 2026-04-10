Tân tổng thống Myanmar mong muốn cải thiện quan hệ với ASEAN

Ngày 10/4, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cho biết chính quyền mới của ông đang đối mặt với nhiều khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ quốc tế và bình thường hóa quan hệ với ASEAN.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong lễ nhậm chức trước quốc hội tại thủ đô Naypyitaw ông nhấn mạnh rằng, hòa bình và dân chủ sẽ là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông cũng cam kết thúc đẩy đầu tư nước ngoài, phát triển nông nghiệp và xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm phục hồi nền kinh tế và ổn định đất nước.

Ông Aung Hlaing cho hay: “Myanmar đang tiến gần hơn tới nền dân chủ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước,” đồng thời khẳng định chính phủ sẽ theo đuổi một lộ trình dựa trên dân chủ và chủ nghĩa liên bang.

Ông Min Aung Hlaing chính thức nhậm chức tổng thống sau khi được quốc hội bầu chọn vào ngày 3/4 với đa số phiếu ủng hộ. Ông Min Aung Hlaing trước đây là Thống tướng. Ông đã điều hành đất nước kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021. Theo Hiến pháp Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội để trở thành tổng thống.

Quốc hội lưỡng viện Myanmar đã phê chuẩn danh sách Nội các mới. Ảnh: Myanmar Now.

Cùng ngày, quốc hội lưỡng viện Myanmar đã phê chuẩn danh sách Nội các, trong đó có nhiều gương mặt là cựu tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Chủ tịch Quốc hội Myanmar Aung Lin Dwe cho biết, danh sách nội các chính phủ gồm 30 bộ trưởng đã được thông qua với sự đồng thuận cao, không ghi nhận ý kiến phản đối.

Bên cạnh đó, Quốc hội Myanmar cũng đã phê chuẩn các chức danh Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, Tổng chưởng lý và các thẩm phán của Tòa án tối cao.

Được biết, cuộc đảo chính năm 2021 và chiến dịch trấn áp sau đó đã đẩy Myanmar vào tình trạng bất ổn kéo dài, đồng thời khiến nước này bị cô lập phần nào trên trường quốc tế. ASEAN từng áp dụng các biện pháp hạn chế, bao gồm việc không mời lãnh đạo quân sự Myanmar tham dự các hội nghị cấp cao của khối.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố mới của Tổng thống Min Aung Hlaing về việc cải thiện quan hệ với ASEAN được xem là tín hiệu cho thấy Myanmar đang tìm cách tái hội nhập khu vực, dù con đường phía trước vẫn được đánh giá là nhiều trở ngại.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Myanmar Now.