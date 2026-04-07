Artemis II lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất mà con người từng bay trong không gian

Sứ mệnh Artemis II của NASA đã thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách xa nhất mà con người từng bay trong không gian, vượt qua cột mốc do tàu Apollo 13 xác lập cách đây hơn nửa thế kỷ. Thành tựu này được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong lộ trình đưa con người trở lại Mặt Trăng.

Ảnh chụp màn hình từ video phát trực tiếp vào ngày 6/4/2025. Ảnh: Reuters

Theo NASA, vào khoảng 13 giờ 57 phút ngày 6/6 (giờ miền Đông Mỹ), tàu vũ trụ Orion trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis II đã vượt qua kỷ lục trước đó. Dữ liệu cho thấy Apollo 13 từng đạt khoảng cách tối đa 248.655 dặm (khoảng 400.171 km) so với Trái Đất. Sau khi vượt mốc này, Artemis II tiếp tục bay xa hơn, đạt khoảng cách tối đa khoảng 252.757 dặm (tương đương hơn 406.000 km), vượt kỷ lục cũ hơn 6.400 km.

Phi hành đoàn Artemis II gồm các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada) đã trở thành những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử. Phát biểu sau cột mốc này, một thành viên phi hành đoàn nhấn mạnh, thành tựu đạt được nhằm tri ân các thế hệ nhà thám hiểm không gian đi trước, đồng thời khẳng định hành trình khám phá không gian sâu vẫn đang tiếp tục.

Sứ mệnh Artemis II được phóng bằng tên lửa Space Launch System, đưa phi hành đoàn thực hiện hành trình kéo dài khoảng 10 ngày bay quanh Mặt Trăng. Tàu Orion dự kiến di chuyển tổng quãng đường hơn 1,1 triệu km trước khi hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi bang California, Mỹ.

Trong ngày bay thứ sáu, tàu đã tiến vào khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của lực hấp dẫn Mặt Trăng và thực hiện chuyến bay vòng qua phía xa, khu vực không thể quan sát trực tiếp từ Trái Đất. Đây là nội dung then chốt nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của tàu Orion trong điều kiện không gian sâu, phục vụ các sứ mệnh dài ngày trong tương lai.

Trong khi đó, tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, các nhà khoa học theo dõi sát sao hành trình và ghi nhận các quan sát ban đầu của phi hành đoàn về bề mặt Mặt Trăng theo thời gian thực, phục vụ nghiên cứu khoa học và chuẩn bị cho các sứ mệnh tiếp theo.

Artemis II là chuyến bay có người lái đầu tiên bay quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm, kể từ thời kỳ chương trình Apollo. Sứ mệnh được xem là bước chuẩn bị quan trọng trong chương trình Artemis của NASA, hướng tới mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng, tiến tới thiết lập hiện diện lâu dài và mở rộng các hoạt động thăm dò không gian sâu trong những năm tới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CGTN, RT