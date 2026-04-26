Arsenal đòi lại ngôi đầu, Liverpool áp sát Top 3; Xuân Son kém duyên ngày Nam Định bị cầm hòa

Báo Hàn Quốc cảnh báo đội nhà trước sức mạnh của U17 Việt Nam; Barcelona chạm một tay vào chức vô địch La Liga; Man City ngược dòng kịch tính tiến vào chung kết FA Cup... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/4).

Xuân Son kém duyên ngày Nam Định bị cầm hòa, CLB Thanh Hóa thắng PVF-CAND

Tại vòng 20 V-League tối 25/4, Nam Định tiếp tục cho thấy sự bất ổn khi bị Becamex TPHCM cầm hòa 1-1. Dù Tuấn Dương có siêu phẩm sút xa gỡ hòa, sự “kém duyên” của chân sút Xuân Son và một bàn thắng bị VAR từ chối đã khiến đội bóng thành Nam lỡ cơ hội cải thiện vị trí.

Xuân Son bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu với Becamex TPHCM (Ảnh: Quang Đương).

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước đội bóng PVF-CAND. Bàn thắng duy nhất của Ngọc Mỹ ở phút 62 đã giúp đội bóng xứ Thanh nhọc nhằn bỏ túi 3 điểm, qua đó chính thức vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Kết quả này giúp Thanh Hóa tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm, tạo đà tâm lý tốt cho chặng đường trụ hạng phía trước.

Báo Hàn Quốc cảnh báo đội nhà trước sức mạnh của U17 Việt Nam

Tờ Jaekyung Ilbo (Hàn Quốc) vừa có bài phân tích bày tỏ sự nể phục trước kỷ lục 4 lần vô địch Đông Nam Á của U17 Việt Nam. Truyền thông xứ sở kim chi đánh giá cao lối chơi bài bản, có tổ chức và đặc biệt là "tinh thần thép" của thầy trò HLV Cristiano Roland sau màn lội ngược dòng trước Australia.

U17 Việt Nam sẵn sàng tạo ra bước tiến lớn hơn ở giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Với chuỗi 16 trận bất bại và hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (ghi 19 bàn, thủng lưới 1 bàn), U17 Việt Nam được xem là đối thủ đáng gờm nhất của U17 Hàn Quốc tại bảng C vòng chung kết U17 châu Á sắp tới. Tờ báo này nhấn mạnh đội nhà cần đặc biệt cảnh giác nếu không muốn nhận trái đắng trước đại diện Đông Nam Á.

Ngoại hạng Anh: Arsenal đòi lại ngôi đầu, Liverpool áp sát Top 3

Vòng 34 Ngoại hạng Anh chứng kiến những bước ngoặt quan trọng.

Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle nhờ bàn thắng sớm của Eze, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Man City.

Trong khi đó, Liverpool đánh bại Crystal Palace 3-1 để vươn lên vị trí thứ 4, san bằng điểm số với Man Utd và Aston Villa, dù cái giá phải trả là chấn thương của Mohamed Salah.

Ở cuộc đua trụ hạng, Tottenham cuối cùng cũng ngắt mạch 15 trận không thắng khi hạ gục Wolves 1-0. Bàn thắng quý giá của Palhinha ở phút 82 giúp thầy trò HLV De Zerbi thu hẹp khoảng cách với vị trí an toàn xuống còn 2 điểm.

Dù giữ vững hy vọng, Spurs vẫn đối mặt thử thách cực đại khi danh sách chấn thương đã lên tới 11 người trước những vòng đấu cuối.

Man City ngược dòng kịch tính tiến vào chung kết FA Cup

Tối 25/4, Man City đã ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc trước Southampton tại Wembley.

Man City không sử dụng đội hình mạnh nhất thi đấu với Southampton (Ảnh: Getty).

Dù bị đối thủ dẫn trước ở phút 79 sau siêu phẩm của Finn Azaz, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã lên tiếng đúng lúc. Chỉ trong vòng 8 phút cuối trận, lần lượt Jeremy Doku và Nico Gonzalez đã lập công để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Thắng lợi này không chỉ chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại của Southampton mà còn giúp thầy trò Pep Guardiola tiếp tục nuôi hy vọng giành cú ăn ba quốc nội mùa này. Đối thủ của Man City trong trận tranh ngôi vương sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Chelsea và Leeds United.

Barcelona chạm một tay vào chức vô địch La Liga

Đêm 25/4, Barcelona đã đánh bại Getafe 2-0 tại vòng 32 La Liga, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 11 điểm. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đội chủ nhà, đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn khai thông thế bế tắc nhờ bàn mở tỷ số tinh tế của Fermin Lopez ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, tiền đạo Marcus Rashford đã tận dụng sơ hở của đối phương để ghi bàn ấn định thắng lợi, đánh dấu pha lập công thứ 12 của anh trên mọi đấu trường mùa này. Với phong độ hủy diệt, Barca đứng trước cơ hội chính thức đăng quang nếu giành chiến thắng trong trận El Clasico sắp tới.

HS