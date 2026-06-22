Armenia: Tập trận với NATO không nhằm mục đích quân sự

Ngày 21/6, Trong cuộc trao đổi về cuộc tập trận Eagle Partner giữa Armenia và một số quốc gia thành viên NATO, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Arshak Karapetyan đã đề cập đến vai trò của Nga trong an ninh khu vực, cũng như những khác biệt lợi ích tồn tại bên trong liên minh quân sự NATO.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Arshak Karapetyan. Ảnh: IỈavaban.

Ông Karapetyan cho rằng, sự hiện diện của Căn cứ quân sự số 102 của Nga tại Armenia trong nhiều năm qua đã đóng vai trò quan trọng đối với môi trường an ninh của nước này. Căn cứ đóng tại thành phố Gyumri được xem là một trong những biểu tượng của quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài giữa Moscow và Yerevan.

Bình luận về sự tham gia của Hy Lạp trong cuộc tập trận Eagle Partner, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Armenia nhận định, sự hiện diện của lực lượng Hy Lạp chủ yếu mang tính chất duy trì cam kết trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác quốc tế. Ông cho biết từng có nhiều cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo quân sự Hy Lạp trong thời gian giữ các cương vị liên quan đến quốc phòng và tình báo quân sự của Armenia.

Theo ông Karapetyan, dù cùng là thành viên NATO, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tồn tại nhiều khác biệt và bất đồng kéo dài trong lịch sử. Ông nhắc lại rằng, hai nước từng nhiều lần xảy ra tranh cãi liên quan đến không phận và vùng biển ở khu vực Địa Trung Hải và biển Aegean.

Cuộc tập trận quân sự của NATO tại Romania. Ảnh: AP

Ngoài ra, một số vấn đề chưa được giải quyết như tranh chấp chủ quyền đối với một số đảo và tình trạng chia cắt tại đảo Cyprus vẫn tiếp tục là những nội dung gây bất đồng giữa Athens và Ankara. Những khác biệt này thường được xem là một trong những thách thức đối với sự đoàn kết nội bộ của NATO.

Các chuyên gia nhận định trường hợp Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy việc cùng tham gia một liên minh quân sự không đồng nghĩa với việc các quốc gia thành viên không còn tồn tại lợi ích chiến lược khác biệt. Điều này phản ánh tính chất phức tạp của môi trường an ninh khu vực và quốc tế hiện nay.

Những phát biểu của ông Karapetyan được đưa ra trong bối cảnh Armenia đang từng bước mở rộng hợp tác với các nước phương Tây, đồng thời duy trì các cuộc tranh luận trong nước về định hướng chính sách an ninh và đối ngoại trong tương lai.

Lê Hà.