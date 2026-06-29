Anh thay đổi chiến lược hải quân, ưu tiên tàu chiến tích hợp máy bay không người lái

Chính phủ Anh đã vừa quyết định hủy kế hoạch phát triển lớp tàu khu trục Type 83 để thay thế các tàu khu trục Type 45 hiện nay, thay vào đó, sẽ đóng mới ít nhất 6 tàu chiến đa nhiệm thế hệ mới mang tên Common Combat Vessel (CCV). Đây là một phần trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng mới, phản ánh định hướng tăng cường năng lực tác chiến bằng các hệ thống không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis. Ảnh: The Vaultz News.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, 6 tàu khu trục Type 45 của Hải quân Hoàng gia dự kiến sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối năm 2038. Thay vì phát triển lớp Type 83 như kế hoạch trước đây, London lựa chọn mô hình tàu chiến lai (hybrid), có khả năng làm trung tâm chỉ huy và điều phối các phương tiện không người lái hoạt động trên không, trên mặt nước và dưới mặt biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis cho biết các tàu Common Combat Vessel (CCV) được thiết kế nhằm đáp ứng những thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Theo ông Jarvis, các tàu sẽ được đóng tại Anh với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong nước, vừa tăng cường năng lực tác chiến hiện đại cho Hải quân Hoàng gia, vừa góp phần tạo việc làm cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo kế hoạch, các tàu CCV sẽ bắt đầu được bàn giao từ đầu những năm 2030 và sẽ hoạt động phối hợp với các tàu hộ vệ có người điều khiển cũng như các phương tiện tự hành đang được phát triển.

Anh thay đổi chiến lược hải quân, ưu tiên tàu chiến tích hợp máy bay không người lái. Ảnh: BBC.

Việc điều chỉnh chương trình đóng tàu chiến diễn ra sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức hồi đầu tháng do bất đồng liên quan đến Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng. Ông cho rằng chính phủ chưa cam kết đủ nguồn lực cần thiết để bảo đảm an ninh cho nước Anh.

Sau khi tiếp quản vị trí, Bộ trưởng Dan Jarvis đã định hướng lại kế hoạch theo hướng ưu tiên các năng lực có thể triển khai trong ngắn hạn, bao gồm tàu cao tốc cho lực lượng biệt kích, máy bay không người lái tấn công và các hệ thống tác chiến tự động.

Bộ trưởng Nhà ở Steve Reed cho biết chiến lược quốc phòng mới của Anh sẽ được công bố trong vài ngày tới. Theo ông, nước Anh cần chuẩn bị cho các hình thái xung đột trong tương lai, thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc chiến trước đây.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Bộ Quốc phòng Anh, Arabnews

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