Anh tăng cường hợp tác quốc phòng với Hà Lan và Nhật Bản

Chính phủ Anh cho biết Anh và Hà Lan đã vừa ký thỏa thuận hợp tác hàng hải trị giá 2,4 tỷ bảng Anh (khoảng 3,2 tỷ USD) để đóng các tàu vận tải đổ bộ thế hệ mới, đồng thời Anh và Nhật Bản nhất trí thúc đẩy Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten chụp ảnh sau lễ ký kết thỏa thuận hàng hải tại Đại sứ quán Anh bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara,Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/7/2026. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận hàng hải giữa Anh và Hà Lan được ký bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo đó, các tàu vận tải đổ bộ sẽ được thiết kế dựa trên công nghệ của Hà Lan và đóng tại các xưởng đóng tàu của Anh với sự tham gia của doanh nghiệp hai nước.

Theo Chính phủ Anh, mỗi nước sẽ vận hành bốn tàu vận tải đổ bộ mới có khả năng vận chuyển binh sĩ, phương tiện, trang thiết bị và các hệ thống không người lái. Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác phát triển công nghệ tự hành và hệ thống không người lái nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và khả năng sẵn sàng của NATO.

Phát biểu sau lễ ký kết, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng, việc kết hợp năng lực công nghiệp của Anh với kinh nghiệm thiết kế của Hà Lan sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng đổ bộ hai nước và góp phần củng cố NATO. Quan hệ đối tác mới được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm hợp tác giữa lực lượng đổ bộ Anh - Hà Lan, hướng tới tăng cường khả năng phối hợp trong huấn luyện, triển khai lực lượng và ứng phó khủng hoảng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh: The Japan Time.

Cũng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Anh Dan Jarvis nhất trí thúc đẩy Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP). Hai bên hoan nghênh việc gia hạn hợp đồng phát triển dự án trị giá 6,1 tỷ USD đến năm 2027, hướng tới đưa máy bay chiến đấu thế hệ mới vào trang bị từ năm 2035.

Sau cuộc gặp với phía Anh, Bộ trưởng Koizumi dự kiến tiếp tục hội đàm với người đồng cấp Italy nhằm tăng cường phối hợp giữa ba nước và bảo đảm chương trình đạt các mốc kỹ thuật theo kế hoạch.

Minh Phương

Nguồn: Reuters.