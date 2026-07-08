Anh chi 254 triệu USD mua tên lửa tấn công tầm xa

Chính phủ Anh ngày 7/7 thông báo sẽ đầu tư 190 triệu bảng Anh (254 triệu USD) để mua tên lửa tấn công chính xác tầm xa (PrSM), qua đó nâng cao năng lực tác chiến của lục quân và tăng cường đóng góp cho sức răn đe của NATO trong bối cảnh liên minh đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng.

PrSM là tên lửa tấn công chính xác tầm xa thế hệ tiếp theo, cung cấp các khả năng quan trọng để tấn công, vô hiệu hóa, trấn áp và tiêu diệt mục tiêu, hỗ trợ thực hiện thành công nhiệm vụ thông qua các hoạt động phối hợp đa lĩnh vực. Ảnh: Darrell Ames.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc mua sắm hệ thống PrSM sẽ củng cố đóng góp của London đối với năng lực răn đe và phòng thủ tập thể của NATO. Những lô tên lửa đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao từ năm 2027.

Khoản đầu tư này được trích từ Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng của Anh. Tuy nhiên, kế hoạch trên vẫn vấp phải chỉ trích do chưa đưa ra lộ trình cụ thể nhằm nâng chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên 3,5% GDP - mục tiêu mà các nước NATO thống nhất vào năm ngoái sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng.

Tên lửa PrSM là dòng tên lửa đạn đạo siêu thanh thế hệ mới do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ phát triển trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Mỹ và Australia. Chính phủ Anh cho biết nước này cũng có thể tham gia các giai đoạn phát triển tiếp theo của chương trình trong tương lai.

Bên cạnh chương trình PrSM, London khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án phát triển vũ khí với các đối tác châu Âu, trong đó có Chương trình Tấn công chính xác tầm sâu (Deep Precision Strike) và Sáng kiến Tấn công tầm xa châu Âu (European Long Range Strike Approach) nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khu vực.

Động thái trên là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Anh, đồng thời thể hiện cam kết tăng cường năng lực phòng thủ của NATO trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters.