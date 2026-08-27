Ấn Độ xây dựng mạng lưới giám sát đa tầng toàn diện

Trong bối cảnh công nghệ giám sát ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường hiện đại, Ấn Độ đang mở rộng hệ thống theo dõi đa tầng, kết hợp vệ tinh, radar, cảm biến mặt đất và máy bay không người lái nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm các hoạt động có nguy cơ đe dọa an ninh.

Ấn Độ xây dựng mạng lưới giám sát đa tầng toàn diện, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm các hoạt động có nguy cơ đe dọa an ninh. Ảnh: Wion.

Trọng tâm đáng chú ý là chương trình Giám sát từ không gian giai đoạn III (SBS-III), được Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ phê duyệt với kế hoạch triển khai 52 vệ tinh trên các quỹ đạo khác nhau. Tài liệu của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết các vệ tinh sẽ hỗ trợ giám sát biên giới trên bộ, khu vực Ấn Độ Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời theo dõi hoạt động quân sự và cơ sở hạ tầng.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), nước này hiện vận hành nhiều loại vệ tinh phục vụ quan sát Trái Đất, liên lạc và định vị. Tính đến cuối năm 2025, Chính phủ Ấn Độ có 22 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp và 31 vệ tinh ở quỹ đạo địa tĩnh.

Ở mặt đất, hệ thống giám sát được xây dựng dựa trên nhiều loại thiết bị như radar, camera, thiết bị quan sát ảnh nhiệt, thiết bị nhìn đêm và cảm biến. Địa hình đa dạng của Ấn Độ, từ dãy Himalaya, rừng, sa mạc đến sông và bờ biển, khiến việc xây dựng một hệ thống giám sát thống nhất trở thành thách thức lớn.

Máy bay không người lái cũng ngày càng được sử dụng để giám sát những khu vực mà các hệ thống cố định khó bao quát. Tuy nhiên, chính máy bay không người lái cỡ nhỏ, bay thấp cũng trở thành một mối đe dọa mới, buộc Ấn Độ phải tăng cường năng lực phát hiện và đối phó.

Vệ tinh để theo dõi hoạt động do thám của nước ngoài. Ảnh: Moneycontrol.

Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), mục tiêu quan trọng của việc kết hợp vệ tinh, máy bay không người lái và các hệ thống giám sát khác là tạo ra khả năng chia sẻ thông tin liền mạch, hỗ trợ quá trình ra quyết định nhanh hơn.

Thách thức lớn đối với Ấn Độ hiện không chỉ nằm ở việc phát triển từng công nghệ riêng lẻ, mà còn ở khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thành một bức tranh tình hình thống nhất, theo thời gian thực.

Lê Hà.

Nguồn: Wion