Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu Nga

Điện Kremlin tuyên bố, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của bất kỳ quốc gia nào mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc gia này. Tuyên bố được đưa ra sau chuyến thăm New Delhi kéo dài 2 ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov tuyên bố, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của bất kỳ quốc gia nào mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc gia này. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Ấn Độ là một quốc gia có chủ quyền và sẽ mua năng lượng ở nơi nào đem lại lợi ích cho họ, và theo chúng tôi được biết, các đối tác Ấn Độ của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động mua bán này để đảm bảo lợi ích kinh tế của họ.”

Trong chuyến thăm New Delhi tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tuyên bố Moscow sẵn sàng bảo đảm nguồn cung năng lượng “liên tục và không gián đoạn” cho Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Washington đã áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Ấn Độ, một phần liên quan đến việc New Delhi vẫn mua dầu Nga giữa lúc chiến sự Ukraine kéo dài. Phía Ấn Độ đã bác bỏ các mức thuế của Mỹ và gọi đây là các biện pháp “vô lý và không có căn cứ”, đồng thời chỉ ra rằng Washington vẫn tiếp tục nhập khẩu nhiều mặt hàng chiến lược từ Nga như urani hexafluoride cho ngành hạt nhân, palladium cho sản xuất xe điện, phân bón và hóa chất.

New Delhi tiếp tục mua dầu Nga trước sức ép thuế quan của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, bình luận về quan hệ Nga - Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow vẫn nhìn thấy triển vọng khôi phục quan hệ song phương nếu “những vấn đề gây khó chịu” giữa hai bên được gỡ bỏ. Ông cũng đề cập đến tài liệu chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh việc Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ mới đã loại bỏ ngôn từ mô tả Liên bang Nga là mối đe dọa trực tiếp, thay vào đó kêu gọi hợp tác với Moscow về các vấn đề ổn định chiến lược, coi đây là một bước tiến tích cực và cho biết Moscow sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu trước khi đưa ra kết luận rộng hơn.

Tài liệu chiến lược an ninh quốc gia do Washington công bố tuần trước cũng xác định việc thúc đẩy chấm dứt “nhanh chóng” cuộc chiến Nga – Ukraine kéo dài hơn 3 năm rưỡi là “lợi ích cốt lõi” của Mỹ, đồng thời cũng nhấn mạnh mục tiêu ổn định kinh tế châu Âu, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng và hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Ajansı