Ấn Độ bác bỏ phát biểu của Tổng Thư ký NATO về dầu mỏ Nga và Ukraine

Ấn Độ đã bác bỏ phát biểu của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte - cho rằng sau khi Mỹ áp đặt mức phạt đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga, Thủ tướng Narendra Modi đã yêu cầu Moskva giải thích chiến lược về Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi tuyên bố này là “sai sự thật và hoàn toàn vô căn cứ”, đồng thời nhấn mạnh New Delhi kỳ vọng lãnh đạo NATO sẽ thể hiện trách nhiệm hơn khi đưa ra những phát biểu như vậy.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal nói: “Không có thời điểm nào Thủ tướng Modi nói chuyện với Tổng thống Putin theo cách mà tuyên bố đã nêu. Không hề có cuộc trao đổi như vậy. Chúng tôi kỳ vọng lãnh đạo của một tổ chức quan trọng và uy tín như NATO sẽ thể hiện trách nhiệm và tính chính xác cao hơn trong các phát biểu công khai.” Ông Jaiswal cũng nhắc lại lập trường của Ấn Độ rằng các quyết định nhập khẩu năng lượng được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế.

Tranh cãi về thuế quan đang diễn ra giữa Ấn Độ và Mỹ sau khi Washington áp mức thuế 50% đối với New Delhi, gồm 25% do mức thuế cao của Ấn Độ và 25% vì mua dầu từ Nga. Ấn Độ đã mô tả việc áp thuế này là “phi lý” và “không thể biện minh được”. Tuy vậy, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal vừa tuyên bố, New Delhi muốn tăng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Mỹ, khẳng định “mục tiêu an ninh năng lượng của chúng tôi sẽ có sự tham gia rất lớn từ Mỹ”.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, tháng 7 vừa qua, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trả trung bình 68,9USD/thùng dầu Nga, trong khi dầu Saudi Arabia có giá 77,5USD và dầu Mỹ là 74,2USD. Ấn Độ hiện là khách mua lớn nhất dầu Nga vận chuyển bằng tàu, còn Trung Quốc dẫn đầu về tổng nhập khẩu dầu Nga, tính cả qua đường ống.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua News