Ấn Độ - Nga hoàn tất loạt thỏa thuận trước chuyến thăm của Tổng thống Putin

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar ngày 18/11 cho biết Ấn Độ và Nga đang tích cực hoàn tất một loạt thỏa thuận, sáng kiến và dự án song phương trước chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tháng 12, nhân Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 23 với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay nhau trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc, tháng 9/2025. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Moskva, bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Bộ trưởng Jaishankar nhấn mạnh rằng cuộc gặp này là “đặc biệt quan trọng” trong bối cảnh hai bên chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin. Ông Jaishankar nói: “Một số thỏa thuận, sáng kiến và dự án song phương đang được thảo luận trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất trong những ngày tới”, ông đồng thời khẳng định những bước tiến này sẽ tăng thêm nội dung và chiều sâu cho quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang chịu sức ép từ Mỹ, nhằm giảm nhập khẩu năng lượng và thiết bị quân sự từ Nga, trong khuôn khổ các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Gần đây, lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ được cho là đã giảm, và ngày 17/11, các công ty nhà nước Ấn Độ thông báo ký hợp đồng một năm nhập 2,2 triệu tấn khí hóa lỏng (LPG) từ Mỹ.

Tuy vậy, Bộ trưởng Jaishankar nhấn mạnh rằng quan hệ Ấn Độ – Nga luôn là yếu tố ổn định trong quan hệ quốc tế, và sự phát triển của mối quan hệ này “không chỉ phục vụ lợi ích song phương mà còn vì lợi ích chung của thế giới.”

Ông Jaishankar và ông Lavrov cũng thảo luận về tình hình quốc tế phức tạp, bao gồm xung đột tại Ukraine, cũng như tình hình Trung Đông và Afghanistan. Ông Jaishankar cho biết: “Ấn Độ ủng hộ các nỗ lực gần đây nhằm thiết lập hòa bình và hy vọng tất cả các bên tiếp cận mục tiêu này một cách xây dựng. Việc chấm dứt xung đột sớm và đảm bảo hòa bình bền vững là vì lợi ích của toàn cộng đồng quốc tế.”

Đáp lại, Bộ trưởng Lavrov khẳng định quan hệ đối tác với Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu của Nga và cho biết Moskva đang triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế với New Delhi. Hai bên cũng xây dựng cơ chế nhằm đảm bảo thương mại không bị cản trở bởi các biện pháp bất hợp pháp, ám chỉ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.