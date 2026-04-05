Ấn Độ mua lại dầu thô Iran lần đầu tiên sau 7 năm, không gặp trở ngại thanh toán

Bộ Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ cho biết các nhà máy lọc dầu trong nước đã bắt đầu mua lại dầu thô từ Iran lần đầu tiên kể từ tháng 5/2019, giữa bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Người dân đổ xăng tại một trạm xăng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/3/2026. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, trước đây không nhận lô dầu từ Tehran do áp lực trừng phạt từ Mỹ. Tuy nhiên, gián đoạn nguồn cung kéo dài đã tác động mạnh đến nền kinh tế quốc gia Nam Á này, buộc các nhà chức trách phải tìm kiếm nguồn dầu thay thế.

Theo Bộ Dầu khí Ấn Độ, “Trong bối cảnh nguồn cung tại Trung Đông bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo nhu cầu dầu thô, bao gồm cả nguồn cung từ Iran. Hiện không có bất kỳ rào cản thanh toán nào đối với việc nhập khẩu dầu thô từ quốc gia này.” Bộ cũng nhấn mạnh, Ấn Độ nhập khẩu dầu từ hơn 40 quốc gia, với các doanh nghiệp hoàn toàn linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn cung dựa trên tính toán thương mại.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ xác nhận chính thức việc mua dầu thô Iran, sau khi Mỹ công bố nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu Iran xuất khẩu bằng đường biển vào tháng trước. Ảnh tư liệu

Trước đó, Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với dầu và sản phẩm lọc của Iran nhằm giảm thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã mua 44.000 tấn khí đốt hóa lỏng (LPG) của Iran. Chuyến hàng này cập cảng Mangalore ở miền Tây Ấn Độ vào ngày 1/4 và đang được bốc dỡ.

Giới phân tích nhận định việc nối lại nhập khẩu dầu từ Iran phản ánh cách tiếp cận linh hoạt, thực dụng của Ấn Độ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đồng thời cho thấy New Delhi sẵn sàng tận dụng các cơ hội để ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí nhiên liệu trong nước.

Nguồn: NDTV

Thanh Hằng