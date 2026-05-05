Ấn Độ: Đảng của Thủ tướng Modi mở rộng ảnh hưởng sau bầu cử bang

Đảng cầm quyền Nhân dân Ấn Độ Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi vừa giành thắng lợi quan trọng tại bang Tây Bengal, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại một trong những thành trì lâu năm của phe đối lập.

Những người ủng hộ đảng cầm quyền BJP của Ấn Độ ăn mừng khi đảng này dẫn trước trong kết quả bầu cử nghị viện bang tại TâyBengal, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Ấn Độ công bố hôm 4/5, BJP đã giành ít nhất 124/294 ghế tại hội đồng lập pháp bang Tây Bengal và khả năng giành thêm hàng chục ghế nữa. Nếu kết quả chính thức được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên đảng này nắm quyền tại bang có vị thế chính trị quan trọng, nơi do đảng All India Trinamool Congress của Thủ hiến Mamata Banerjee kiểm soát từ năm 2011.

Giới quan sát nhận định, chiến thắng tại Tây Bengal sẽ củng cố đáng kể vị thế của Thủ tướng Modi trong nhiệm kỳ thứ ba, đặc biệt sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024 khiến BJP phải dựa vào các đồng minh khu vực để thành lập chính phủ. Ông Modi được dự báo sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2029.

Phát biểu trước người ủng hộ tại New Delhi, ông Modi khẳng định kết quả này phản ánh sức lan tỏa ngày càng rộng của BJP. Trong khi đó, phe đối lập tiếp tục gặp khó khăn trong việc hình thành một mặt trận thống nhất đủ mạnh để thách thức sự thống trị của đảng cầm quyền trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng đảng BJP vẫn có thể đối mặt với một tương lai đầy biến động, khi tác động kinh tế của cuộc chiến tranh Iran và cuộc khủng hoảng năng lượng kéo theo tiếp tục gia tăng, cùng với vấn đề thất nghiệp hàng loạt vẫn chưa được giải quyết.

Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi (giữa) và Chủ tịch BJP Nitin Nabin (phải) đến trụ sở đảng tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, thất bại tại Tây Bengal được cho là đòn giáng mạnh vào vai trò của bà Mamata Banerjee, một trong những gương mặt đối lập nổi bật, từng nỗ lực liên kết các đảng khu vực chống lại BJP.

Ở các bang khác, cục diện chính trị cũng ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Ấn Độ hiện có 28 bang và 8 vùng lãnh thổ liên bang, với các cuộc bầu cử cấp bang diễn ra theo từng giai đoạn. Kết quả lần này được đánh giá sẽ tiếp tục định hình tương quan lực lượng giữa các đảng phái trong giai đoạn tới.

Thúy Hà

Nguồn: NPJ