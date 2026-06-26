Ấn Độ biên chế hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không Netra

Không quân Ấn Độ đã chính thức đưa hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) Netra thường được ví là “đôi mắt trên bầu trời” do nước này tự sản xuất vào hoạt động đầy đủ.

Hệ thống Cảnh báo sớm và Kiểm soát trên không Netra như một trung tâm chỉ huy trên bầu trời, hoạt động ở độ cao hơn 40.000 feet (khoảng 12.000 mét) so với mực nước biển. Hệ thống có khả năng phát hiện, theo dõi và nhận dạng máy bay cũng như các mối đe dọa ở khoảng cách vượt xa tầm hoạt động của các radar mặt đất thông thường. Ảnh: Defence.in.

Cột mốc này đánh dấu sự tự chủ ngày càng tăng của Ấn Độ trong công nghệ giám sát quân sự tiên tiến. Hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không Netra do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), Không quân Ấn Độ cùng các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng phối hợp phát triển.

Netra cũng là nền tảng giám sát trên không và quản lý tác chiến đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển. Hệ thống này đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ban đầu từ năm 2017. Sau gần một thập kỷ, Netra hiện đã hoàn toàn sẵn sàng hoạt động và có thể được triển khai tại các đơn vị tuyến đầu. Netra như một trung tâm chỉ huy trên bầu trời, hoạt động ở độ cao hơn 40.000 feet (khoảng 12.000 mét) so với mực nước biển. Hệ thống có khả năng phát hiện, theo dõi và nhận dạng máy bay cũng như các mối đe dọa ở khoảng cách vượt xa tầm hoạt động của các radar mặt đất thông thường.

Khác với các hệ thống radar truyền thống vốn có thể bị hạn chế bởi địa hình và khoảng cách, Netra quét được phạm vi không phận rất rộng từ độ cao lớn. Radar tích hợp, các máy tính thực hiện nhiệm vụ và hệ thống thông tin liên lạc bảo mật trên máy bay cho phép phát hiện máy bay đối phương, nhận dạng lực lượng của mình và đối phương, đồng thời truyền tải thông tin quan trọng theo thời gian thực tới các phi công tiêm kích và các chỉ huy quân sự.

Netra cũng giúp các chỉ huy phát hiện mối đe dọa sớm hơn, phản ứng nhanh hơn và phối hợp hiệu quả hơn các lực lượng, phương tiện quân sự trong các tình huống xung đột. Các quan chức Quốc phòng Ấn Độ đánh giá chương trình này là một thành tựu mang tính cột mốc trong hành trình hướng tới mục tiêu tự chủ quốc phòng của nước này.

Thanh Vân

Nguồn: Wion.