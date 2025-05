Ấn Độ cho biết hệ thống phòng không Pakistan bị vô hiệu hóa

New Delhi cho biết đã tấn công radar và máy bay không người lái ở nhiều địa điểm khác nhau để đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới do Islamabad phát động.

Hiện trường sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ấn Độ vào Karachi, Pakistan. Ảnh: Getty Images.

Ấn Độ đã tấn công các hệ thống phòng không ở nhiều địa điểm trên khắp Pakistan để đáp trả nỗ lực tấn công xuyên biên giới của Islamabad nhằm vào một số mục tiêu quân sự.

Trước đó, Pakistan cho biết họ đã bắn hạ 12 máy bay không người lái của Ấn Độ, bao gồm một máy bay tấn công mục tiêu quân sự gần Lahore, cách biên giới quốc tế giữa hai nước 24 km.

“Pakistan đã cố gắng tấn công một số mục tiêu quân sự ở miền Bắc và miền Tây Ấn Độ bằng máy bay không người lái và tên lửa, tất cả đều bị vô hiệu hóa bởi Hệ thống UAS tích hợp và hệ thống phòng không”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố. “Để đáp trả, Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã nhắm mục tiêu vào các radar và hệ thống phòng không ở nhiều địa điểm khác nhau tại Pakistan”.

Bộ này cho biết thêm “đã biết một cách đáng tin cậy rằng hệ thống phòng không tại Lahore đã bị vô hiệu hóa”. Các cuộc tấn công của Ấn Độ đã gây ra thiệt hại và làm bị thương binh lính, các quan chức Pakistan.

Những diễn biến này diễn ra một ngày sau khi New Delhi công bố Chiến dịch Sindoor, tấn công vào những gì họ gọi là “cơ sở hạ tầng khủng bố” ở Pakistan và phần Kashmir do nước này kiểm soát, để trả đũa cho một cuộc tấn công khủng bố chết người ở Kashmir do Ấn Độ quản lý vào ngày 22/4.

Islamabad đã lên án các cuộc không kích là “hành động khiêu khích tàn bạo” và tuyên bố sẽ trả đũa. Quân đội Pakistan đã nổ súng qua Đường kiểm soát.

TD