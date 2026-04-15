Ấn định thời điểm về hội nghị hòa bình cho Hormuz

Ngày 14/4, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo hội nghị trực tuyến về việc triển khai sứ mệnh hòa bình đa quốc gia tới eo biển Hormuz sẽ diễn ra ngày 17/4. Đây là sáng kiến chung của Pháp và Anh, tách biệt với hoạt động quân sự của các bên tham chiến.

Thông báo nêu rõ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì hội nghị để thảo luận về cách thức khôi phục lưu thông eo biển Hormuz khi điều kiện an ninh cho phép.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho biết hội nghị sẽ thúc đẩy kế hoạch đa quốc gia nhằm phối hợp bảo đảm cho các hoạt động vận tải biển quốc tế sau khi xung đột tại Trung Đông kết thúc.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh tuyến hải vận quan trọng vẫn đang bị phong tỏa một phần với lệnh chặn của Iran và mới đây cả của phía Mỹ.

Tối 13/4 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã triển khai hơn 15 tàu chiến - gồm một tàu sân bay, một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một tàu tấn công đổ bộ, cùng nhiều tàu bổ trợ khác - phong tỏa toàn bộ các hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc coi động thái mới của Mỹ là bước đi làm trầm trọng thêm căng thẳng, làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vốn đã mong manh, đồng thời gây nguy hiểm hơn nữa cho an toàn đi lại qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Vùng Vịnh và Trung Đông, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò “mang tính xây dựng” trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Quốc vương Oman Haitham Bin Tariq al-Said tuyên bố hai nước sẽ cùng nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm cả việc đảm bảo an toàn lưu thông qua eo biển Hormuz.

Thủ tướng Takaichi ủng hộ duy trì ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước đi rất quan trọng và hai bên cần sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng thông qua các nỗ lực ngoại giao./.

Theo TTXVN