Âm vang tháng Tám trong trái tim người trẻ

80 mùa thu đã đi qua, nhưng hào khí Cách mạng Tháng Tám và âm vang Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 vẫn còn ngân mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Niềm kiêu hãnh được sống trong một đất nước độc lập, anh hùng đã trở thành ngọn lửa thôi thúc thế hệ trẻ xứ Thanh hôm nay không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tiếp nối truyền thống cha anh dựng xây Tổ quốc.

Bùi Thị Thùy Dung - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức - người “viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng nhiều nỗ lực, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện.

Ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang đến rất gần, sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ rực rỡ trên khắp phố phường mà còn rộn ràng trong trái tim mỗi người. Với thế hệ trẻ, những người được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, ký ức về sự hy sinh của cha ông luôn là lời nhắc nhớ thiêng liêng, để từ đó họ thêm vững bước, viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng những cống hiến và thành tích đáng tự hào.

Tuổi trẻ hôm nay có nhiều câu chuyện đẹp về ý chí và nghị lực. Câu chuyện của Bùi Thị Thùy Dung, sinh viên năm thứ 4, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức, ghi dấu bởi khát vọng vươn lên và tinh thần dấn thân. Dung không chỉ có bảng thành tích học tập và rèn luyện đáng nể, mà còn được biết đến như một hình ảnh đẹp về nghị lực vượt khó, ý chí và sự kiên định trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân loại", ngay từ khi bước vào giảng đường đại học, Dung đã xác định học tập là nhiệm vụ hàng đầu. Em say mê từng môn học, không ngừng tìm tòi, nghiên cứu với những công trình, đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn như “Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học giải toán có lời văn”, hay các ý tưởng khởi nghiệp như: “Xây dựng nhà trọ online”, “Trung tâm phát triển kỹ năng HDU”... Liên tiếp ba năm liền, Dung đều đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc.

Không chỉ xuất sắc trên giảng đường, Dung còn là một cán bộ đoàn, hội gương mẫu, năng nổ. Em tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi” đến những chuyến tình nguyện hỗ trợ đồng bào vùng cao, hiến máu nhân đạo, các hoạt động vì cộng đồng. Với vai trò người dẫn dắt, Dung luôn linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, biết cách khơi dậy tinh thần, kết nối lực lượng, lan tỏa những giá trị nhân văn.

Sự dấn thân ấy đã giúp Bùi Thị Thùy Dung ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và được ghi nhận bằng những thành tích đáng tự hào: 2 năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; được tặng Bằng khen Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2023, 2024; danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2025; Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Dung là 1 trong 6 gương mặt thanh niên tiêu biểu của Thanh Hóa tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc năm 2025.

Bùi Thị Thùy Dung chỉ là một trong nhiều hình ảnh đẹp về đoàn viên, thanh niên xứ Thanh đang "viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Từ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo đến lao động, tình nguyện, dựng xây quê hương, mỗi bạn trẻ đều góp phần khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp đổi mới. Tinh thần đó được thể hiện phần nào qua những con số biết nói. Trong 6 tháng năm 2025, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã “Thắp sáng đường quê” bằng 32km đường điện, xây dựng 15 tuyến đường kiểu mẫu, 9 tuyến giao thông nông thôn; hỗ trợ tu sửa 35 nhà văn hóa, 14 nhà tạm; triển khai 126 công trình thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu... Đặc biệt, trong những ngày tháng lịch sử này, mang trong mình ngọn lửa cách mạng, mỗi đoàn viên, thanh niên đều ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích, từng ngày khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang cho biết: “Mỗi năm vào những ngày này trong lòng mỗi đoàn viên, thanh niên lại dâng trào cảm xúc khó tả. Cảm xúc ấy đã được đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành cụ thể bằng những việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, trồng cây... Gần đây nhất là hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 5”.

Còn Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh khẳng định: “Ngày Quốc khánh 2/9 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với tuổi trẻ xứ Thanh, đây cũng là dịp để giáo dục, nhắc nhở nhau về truyền thống lịch sử vẻ vang, về những ngày tháng không thể nào quên của cả dân tộc và quân dân Thanh Hóa. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ lý tưởng sống đẹp, khẳng định vai trò, trách nhiệm cống hiến, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân trong mỗi đoàn viên, thanh niên”.

Bài và ảnh: Vân Anh