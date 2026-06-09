AI lấn át rủi ro Trung Đông, thúc đẩy đà tăng vốn hóa 4,1 nghìn tỷ USD

Trước những diễn biến căng thẳng kéo dài tại Trung Đông, các thị trường tài chính toàn cầu vẫn ghi nhận đà tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó bổ sung khoảng 4,1 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa trong 100 ngày xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

AI lấn át rủi ro Trung Đông, thúc đẩy đà tăng vốn hóa 4,1 nghìn tỷ USD. Ảnh: EME.

Sau khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, giới đầu tư chuyển sự chú ý sang triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực AI và các quan hệ hợp tác chiến lược trong ngành công nghệ. Nhờ đó, tổng giá trị các thị trường tài chính toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 161,1 nghìn tỷ USD.

Tâm lý lạc quan của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là hãng sản xuất chip Nvidia. Doanh thu quý I năm tài khóa 2027 của công ty đạt 81,6 tỷ USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Các mức định giá hiện tại cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên các dự báo tăng trưởng công nghệ dài hạn hơn là những biến động ngắn hạn xuất phát từ các rủi ro địa chính trị.

Đáng chú ý, theo số liệu được công bố hôm 9/6, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến, nhờ nhu cầu toàn cầu đối với chip, ô tô và các sản phẩm công nghệ cao phục vụ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Động lực chính đến từ lĩnh vực công nghệ cao, khi nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm phục vụ hạ tầng AI tiếp tục gia tăng. Giá trị xuất khẩu thiết bị xử lý dữ liệu tự động của Trung Quốc tăng 66,1% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tăng 50,9%, trong khi xuất khẩu ô tô tăng 39%.

Các chuyên gia nhận định làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu đang tạo ra nguồn cầu lớn đối với chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu và các thiết bị điện tử tiên tiến, qua đó phát huy thế mạnh sản xuất của Trung Quốc và bù đắp phần nào những tác động từ bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Theo một báo cáo của Gartner được công bố vào tháng 5, chi tiêu toàn cầu cho AI dự kiến ​​sẽ tăng 47% mỗi năm vào năm 2026 lên 2,59 nghìn tỷ đô la, trước khi tăng lên 3,49 nghìn tỷ đô la vào năm 2027.

Thúy Hà