AI dần trở thành lựa chọn mặc định trong tìm kiếm của Google

Tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành lựa chọn mặc định, bất kể người dùng thích hay không.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Similarweb, chỉ trong một năm, các câu trả lời do AI của Google tạo ra trong kết quả tìm kiếm, được gọi là AI Overviews, đã tăng từ 15% lên 43%, thúc đẩy sự thay đổi trong cách người dùng web tiếp nhận thông tin trực tuyến.

Trong một phân tích gần đây về xu hướng AI tạo sinh, Similarweb lưu ý rằng AI đã trở thành một phần không thể thiếu của chính hành trình tìm kiếm thông tin của người dùng.

Google đưa người dùng vào AI Overviews, nơi họ có thể tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm thông tin thông qua Chế độ AI đàm thoại của Google.

Trong cùng thời kỳ, số lượt truy cập chế độ AI đã tăng từ 126 triệu vào tháng 6/2025 lên 279 triệu vào tháng 5/2026.

Dữ liệu cho thấy một sự thay đổi rộng hơn trong cách người dùng tìm kiếm trên web - sự chuyển dịch từ thời kỳ Google chỉ cung cấp một danh sách các liên kết màu xanh đơn giản để nhấp chuột và đọc, sang thời kỳ mà chính Google là điểm đến, lấy câu trả lời và thông tin từ các trang web mà nó lập chỉ mục.

Điều này, đến lượt nó, dường như làm tăng thời gian người dùng dành cho nền tảng của Google thay vì chỉ sử dụng nó như một công cụ để khám phá các trang web.

Trong năm qua, dữ liệu của Similarweb cho thấy độ dài trung bình của các tìm kiếm trên Google đã tăng lên, cho thấy rằng mọi người hiện đang thay thế các truy vấn tìm kiếm ngắn gọn dựa trên từ khóa bằng những truy vấn dài hơn, tự nhiên hơn, mang tính hội thoại được thiết kế cho AI.

Sự thay đổi này không được các nhà xuất bản đón nhận, những người đang mất đi lưu lượng truy cập giới thiệu do sự gia tăng của các trích dẫn AI không dẫn đến nhấp chuột.

Năm 2025, Similarweb đã báo cáo về xu hướng này, đặc biệt lưu ý mức độ tác động tiêu cực đối với các nhà xuất bản tin tức.

Mới đây, công ty cơ sở hạ tầng công nghệ Cloudflare đã giới thiệu các công cụ cho phép những nhà xuất bản ứng phó bằng cách chặn các trình thu thập dữ liệu AI khỏi trang web của họ, trừ khi những doanh nghiệp AI này trả tiền để truy cập nội dung của họ thông qua thị trường của Cloudflare.

Theo báo cáo mới của Similarweb, mặc dù các trích dẫn AI không phải lúc nào cũng dẫn người dùng nhấp chuột đến đích, nhưng số lượng phản hồi AI bao gồm trích dẫn đã tăng hơn năm lần trong năm qua.

Tuy nhiên, tính đến tháng 5/2026, chỉ có 6,8% truy vấn ChatGPT trên máy tính để bàn tại Mỹ bao gồm trích dẫn, bất chấp sự tăng trưởng này. Một số ngành hoạt động tốt hơn, với các truy vấn về du lịch, bán lẻ và thể thao tạo ra phản hồi có trích dẫn thường xuyên hơn những ngành khác.

Tuy nhiên, vẫn có một chút hy vọng cho các nhà xuất bản. Ít nhất là đối với ChatGPT, lượng truy cập từ máy tính để bàn tại Mỹ đã được cải thiện sau bản cập nhật tìm kiếm ngày 7/5, khiến tỷ lệ truy cập vào các trang web tăng hơn gấp đôi, từ 25% vào tháng 3/2026 lên gần 60% vào ngày 30/5/2026.

Điều này cho thấy người dùng đang tận dụng các liên kết màu xanh nổi bật hơn trong kết quả tìm kiếm do AI điều khiển khi chúng có sẵn.

Ngay cả với những cải tiến này, xu hướng tìm kiếm bằng AI nói chung vẫn không thay đổi, khi Google tự chuyển mình từ một cổng truy cập mạng internet rộng lớn hơn thành một điểm đến độc lập./.

Theo TTXVN​