Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đồng hành cùng người dân vùng biên

Với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân phát triển kinh tế”, những năm qua Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 5 (Quân khu 4) đã đồng hành cùng người dân vùng dự án trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 hỗ trợ người dân bản Pù Ngùa (xã Pù Nhi) cụm loa phát thanh.

Đoàn KTQP 5 phụ trách địa bàn 8 xã biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu, Mường Chanh, Mường Lát, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý. Để giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng gồm đường giao thông, điện sinh hoạt, công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, phòng học mầm non, nhà văn hóa thôn, bản...

Đơn vị tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăn nuôi, trồng trọt theo hướng bền vững; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả và giúp người dân tiếp cận những phương thức canh tác mới. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 5 còn trực tiếp giúp dân xây dựng đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống và tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất.

Nhiều hộ gia đình từ chỗ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất đã từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ sự tận tình, hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Tiêu biểu như hộ gia đình anh Lữ Văn Chiệu ở bản Pủng (xã Quang Chiểu). Trước đây, gia đình anh thuộc hộ nghèo, được Đoàn KTQP 5 hỗ trợ 1 con trâu giống, giống lúa, giống ngô và phân bón, được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, gia đình anh đã có thêm 1 con nghé con, ngoài ra thu nhập từ trồng ngô, trồng lúa giúp gia đình có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tương tự, gia đình anh Hà Văn Lứng ở bản Chai (xã Mường Chanh) cũng từng bước vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ của Đoàn KTQP 5. Không chỉ được cấp giống cây lát xoan và bò giống, gia đình anh Lứng còn được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi trồng. Nhờ áp dụng đúng phương pháp khoa học, đàn bò khỏe mạnh; đồi cây lát, xoan, cây ăn quả phát triển tốt, hứa hẹn nâng cao thu nhập cho gia đình.

Ngoài giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Đoàn KTQP 5 còn hỗ trợ các địa phương xây dựng 54 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, 16 bộ loa phóng thanh cho các thôn, bản vùng dự án, làm đường giao thông nông thôn; xây dựng tủ sách pháp luật và hàng trăm ngày công cùng Nhân dân vệ sinh đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, khám chữa bệnh miễn phí, mở lớp xóa mù chữ... Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, không di cư tự do, không truyền đạo trái phép, không trồng cây thuốc phiện, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Bài và ảnh: Khắc Công