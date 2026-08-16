Thêm nhà mạng gia nhập thị trường viễn thông

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) công bố chính thức gia nhập thị trường viễn thông di động theo mô hình mạng di động ảo (MVNO), đồng thời lựa chọn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm đối tác hạ tầng cho thương hiệu viễn thông.

Đây là một trong những bước đi quan trọng trong định hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, gia tăng năng lực kết nối và phục vụ khách hàng của Vietnam Post trong môi trường số.

Vietnam Post và VNPT có lịch sử phát triển gắn bó từ nền tảng chung của ngành Bưu điện. Trong nhiều năm, bưu chính và viễn thông từng được tổ chức trong cùng một hệ thống, cùng tham gia xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc và phục vụ rộng khắp trên cả nước.

Sản phẩm SIM du lịch Pottel dành cho khách quốc tế của Vietnam Post.

Đến năm 2013, quá trình tái cơ cấu đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hai lĩnh vực được tổ chức thành các đơn vị hoạt động độc lập. VNPT tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và các dịch vụ số. Vietnam Post tập trung phát triển bưu chính, chuyển phát, logistics, tài chính bưu chính và các dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Hơn một thập kỷ phát triển theo những định hướng riêng, hai doanh nghiệp từng bước xây dựng thế mạnh trong từng lĩnh vực, đồng thời tiếp tục duy trì nhiều hoạt động phối hợp và hợp tác.

Trong bối cảnh Vietnam Post mở rộng sang lĩnh vực viễn thông, lựa chọn VNPT làm đối tác hạ tầng vừa kế thừa nền tảng hợp tác lâu dài, vừa đánh dấu một giai đoạn quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên trong môi trường số.

Theo mô hình mạng di động ảo (MVNO), Vietnam Post phát triển thương hiệu, sản phẩm, hệ thống phân phối và hoạt động chăm sóc khách hàng trên cơ sở khai thác hạ tầng viễn thông của đối tác. Với cách tiếp cận này, Vietnam Post có thể tận dụng nền tảng hạ tầng sẵn có để rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu nguồn lực đầu tư và tập trung nhiều hơn vào những yếu tố tạo ra giá trị trực tiếp cho khách hàng.

Đây cũng là đặc trưng của mô hình MVNO đang được triển khai tại nhiều thị trường trên thế giới. Thay vì đầu tư xây dựng một mạng lưới viễn thông hoàn toàn mới, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào việc khai thác những lợi thế riêng để hình thành các sản phẩm và mô hình phục vụ khác biệt.

Việc lựa chọn MVNO còn tạo điều kiện để Vietnam Post kết nối dịch vụ viễn thông với hệ sinh thái dịch vụ đang được cung cấp trên mạng lưới, từng bước mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trong cả môi trường vật lý và môi trường số.

Được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông tạo nền tảng pháp lý quan trọng để Vietnam Post tham gia lĩnh vực mới. Tuy nhiên, lợi thế của Vietnam Post không chỉ nằm ở điều kiện pháp lý mà còn đến từ hệ thống nguồn lực đã được xây dựng trong nhiều năm.

Với hơn 13.000 điểm phục vụ phủ rộng trên cả nước cùng đội ngũ bưu tá, giao dịch viên hiện diện tại nhiều địa bàn, Vietnam Post sở hữu mạng lưới có khả năng trực tiếp tiếp cận và phục vụ khách hàng trên quy mô lớn.

Đây là nền tảng thuận lợi để các sản phẩm, dịch vụ mới có thể từng bước được đưa tới người dùng, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa - những địa bàn mà mạng lưới bưu chính đã có sự hiện diện và gắn bó lâu năm với người dân.

Ở phía đối tác hạ tầng, VNPT sở hữu mạng lưới viễn thông phủ rộng trên toàn quốc, cùng nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành được đầu tư, phát triển trong nhiều năm giúp Vietnam Post có thêm nền tảng cần thiết để từng bước triển khai dịch vụ một cách bài bản.

Theo TTXVN

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/them-nha-mang-gia-nhap-thi-truong-vien-thong-20260815210058714.htm