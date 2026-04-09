Afghanistan, Pakistan nhất trí tránh leo thang xung đột, hướng tới giải pháp toàn diện

Afghanistan và Pakistan đã nhất trí không thực hiện các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời thúc đẩy tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho xung đột song phương sau nhiều tuần giao tranh đẫm máu.

Afghanistan và Pakistan đã nhất trí không thực hiện các hành động làm leo thang căng thẳng.

Thông tin được Trung Quốc công bố ngày 8/4, sau khi nước này làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình kéo dài 7 ngày tại thành phố Urumqi, khu tự trị Tân Cương.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết các bên tham gia đàm phán – gồm Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã đạt được đồng thuận về việc tiếp tục duy trì đối thoại và xử lý các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình.

Bà cũng nhấn mạnh rằng các bên đều thừa nhận “chủ nghĩa khủng bố là vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan”, từ đó cần được xử lý như một ưu tiên hàng đầu trong tiến trình đàm phán.

Đáng chú ý, Afghanistan và Pakistan đã cam kết không thực hiện các hành động có thể làm leo thang hoặc làm phức tạp thêm tình hình, trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới giữa hai nước thời gian qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Các cuộc giao tranh giữa hai bên bùng phát từ tháng 10 năm ngoái và kéo dài trong nhiều tuần gần đây, với các vụ không kích và đụng độ quân sự qua biên giới.

Phía Pakistan hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về kết quả vòng đàm phán. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Abdul Qahar Balkhi xác nhận các cuộc đối thoại giữa phái đoàn hai nước, do Trung Quốc chủ trì, đã kết thúc.

Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cả Afghanistan và Pakistan, đồng thời đóng vai trò là cầu nối, tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại trong thời gian tới.

Giới quan sát nhận định, việc hai bên đồng ý nối lại đối thoại và kiềm chế hành động leo thang là tín hiệu tích cực, song tiến trình đạt được giải pháp lâu dài vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng giải quyết các vấn đề cốt lõi, đặc biệt là an ninh và hoạt động của các nhóm vũ trang trong khu vực.

Nguồn: AP, Reuters