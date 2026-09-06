AfD kỳ vọng tạo bước đột phá trong bầu cử bang Saxony-Anhalt

Đảng Thay thế cho Đức (AfD) ngày 5/9 đã kết thúc chiến dịch tranh cử tại bang Saxony-Anhalt, miền Đông nước Đức, với mục tiêu giành vị trí dẫn đầu và tiến tới trở thành lực lượng cầm quyền tại bang, trong bối cảnh đảng này đang gia tăng sức ép đối với các đảng truyền thống.

Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Thay thế cho Đức (AfD) ông Ulrich Siegmund. Ảnh: DW.

Phát biểu tại cuộc mít tinh cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử ngày 6/9, ứng cử viên hàng đầu của AfD tại Saxony-Anhalt, ông Ulrich Siegmund kêu gọi những người ủng hộ “làm nên lịch sử” và “giành lại đất nước”. Ông tuyên bố AfD sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm điều hành chính quyền bang nếu giành được đa số.

Chiến dịch tranh cử của AfD tập trung vào các vấn đề dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát nhập cư và phản đối nhiều chính sách của các đảng truyền thống. Tại cuộc mít tinh, ông Siegmund cho rằng, AfD cần thay đổi những chính sách mà đảng này cho là đã gây ra các vấn đề cho nước Đức trong nhiều năm qua.

Đồng lãnh đạo AfD Tino Chrupalla và Alice Weidel cũng tham dự sự kiện. Ông Chrupalla nhận định kết quả bầu cử tại Saxony-Anhalt có thể tạo động lực cho AfD trong các cuộc bầu cử cấp bang tiếp theo và ở cấp liên bang. Bà Weidel bày tỏ tin tưởng ông Siegmund có thể giành chiến thắng và đưa AfD trở thành đảng cầm quyền tại bang. Cuộc bầu cử Saxony-Anhalt được xem là phép thử quan trọng đối với sức mạnh của AfD tại miền Đông nước Đức. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đảng này củng cố vị thế và tạo thêm đà cho các mục tiêu chính trị trong những cuộc bầu cử tiếp theo.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận chính phủ liên minh hiện không nhận được sự ủng hộ cần thiết để điều hành đất nước hiệu quả trong dài hạn. Ảnh: Ukandeu.

Trong khi đó, các đảng truyền thống cũng đang chịu sức ép về mức độ ủng hộ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 5/9 thừa nhận chính phủ liên minh hiện không nhận được sự ủng hộ cần thiết để điều hành đất nước hiệu quả trong dài hạn.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh liên minh CDU/CSU đang chịu sức ép khi AfD vượt lên trong một số cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, khả năng AfD trực tiếp thành lập chính quyền tại Saxony-Anhalt sẽ còn phụ thuộc vào kết quả bầu cử và khả năng hình thành liên minh, trong bối cảnh các đảng chính thống ở Đức lâu nay duy trì lập trường không hợp tác với AfD.

Thu Uyên

Nguồn: AP, TASS.