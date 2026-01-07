Hotline: 0822.173.636   |

8 tỉnh thành miền Bắc hôm nay ghi nhận nhiệt độ dưới 10°C

Ngày thứ 2 chìm trong đợt rét đậm diện rộng, 8 tỉnh thành miền Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 10°C, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 2,9°C .

Ngày thứ 2 chìm trong đợt rét đậm diện rộng, 8 tỉnh thành miền Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 10°C, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 2,9°C .

Đêm qua và sáng sớm nay, giá rét tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thực đo lúc 5h30 ngày 7/1 ở Bắc Bộ phổ biến 10-13°C, trong đó 8 địa phương ghi nhận mức nhiệt dưới 10°C; Bắc Trung Bộ 13-14°C.

Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao 1.500m vẫn là điểm có nhiệt độ quan trắc được là 2,9°C, thấp nhất cả nước.

Một số nơi khác nhiệt độ thực đo dao động 4-5°C như: Sa Pa (Lào Cai) 4,4°C, thấp hơn gần 1°C so với ngày 6/1; Mộc Châu (Sơn La) 5°C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 5,7°C.

Nhiệt độ thực đo tại các địa phương lúc 5h30 ngày 7/1. (Nguồn: NCHMF)

Rất nhiều nơi ở miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất lúc 5h30 quan trắc được từ 6-10°C gồm: Tam Đảo (Phú Thọ) 6°C; Tam Đường (Lai Châu), Sơn La, Trùng Khánh (Cao Bằng), Lạng Sơn, Sơn Động (Bắc Ninh) 8°C; Mai Châu (Phú Thọ) 7°C; Hoà Bình (Phú Thọ), Cao Bằng 9°C.

Trạm Hà Đông (Hà Nội) cũng quan trắc được nhiệt độ xuống rất thấp 10,2°C. Đây là ngưỡng nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay tại khu vực này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã bao trùm một vùng rộng lớn từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ gây rét đậm diện rộng, và tiếp tục ảnh hưởng đến phía Bắc của Trung Trung Bộ. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm 4-7°C.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Sáng 7/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 9-12°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; Nghệ An và Hà Tĩnh 11-14°C; Quảng Trị đến TP Huế 15-18°C.

Thời tiết Hà Nội rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 9-12°C.

Nguồn: https://vtcnews.vn/tin-khong-khi-lanh-manh-moi-nhat-8-tinh-thanh-ret-duoi-10-c-ar997059.html

