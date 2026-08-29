65% người Hàn Quốc ủng hộ sở hữu vũ khí hạt nhân

Khoảng 2/3 người dân Hàn Quốc được hỏi ủng hộ nước này tự phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh những lo ngại về cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ gia tăng và Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân, tên lửa.

Tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung II do Hàn Quốc sản xuất Ảnh: unav.

Theo kết quả khảo sát do Gallup Korea công bố ngày 28/8, 65% trong số 1.001 người Hàn Quốc được hỏi cho rằng nước này nên sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, trong khi 30% phản đối. Khảo sát được tiến hành từ ngày 25 đến 27/8, với sai số khoảng 3,1 điểm phần trăm.

Xét theo xu hướng chính trị, 78% những người ủng hộ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), đảng đối lập chính, ủng hộ việc Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tỷ lệ này ở những người ủng hộ đảng Dân chủ cầm quyền là 60%.

Gallup Korea cho biết sự ủng hộ đối với việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc duy trì ở mức cao trong nhiều năm. Trong 6 cuộc khảo sát được tiến hành kể từ năm 2013, khoảng 2/3 số người được hỏi đều ủng hộ phương án này.

Đáng chú ý, 39% người tham gia khảo sát cho rằng Triều Tiên có thể phát động chiến tranh, trong khi 55% không cho rằng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện bước đi này. Tuy nhiên, ngay cả trong nhóm không nhận thấy nguy cơ Triều Tiên phát động xung đột, 58% vẫn ủng hộ Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Gallup Korea, kết quả này cho thấy một bộ phận đáng kể người dân Hàn Quốc có thể xem kho vũ khí hạt nhân chủ yếu như một biện pháp răn đe và tự vệ chiến lược, thay vì nhằm mục đích sử dụng thực tế.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh Seoul ngày càng quan tâm đến độ tin cậy của cam kết bảo đảm an ninh từ Washington. Những lo ngại này gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng có quyết định bất ngờ về việc cắt giảm các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Seoul cho biết quyết định này khiến nước này bị bất ngờ.

Các chuyên gia nhận định động thái trên có thể làm gia tăng những câu hỏi tại Hàn Quốc về mức độ đáng tin cậy của “ô hạt nhân” mà Mỹ cam kết cung cấp cho đồng minh, trong khi Triều Tiên tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa.

Trong khi Hàn Quốc tranh luận về khả năng phát triển năng lực hạt nhân riêng, tại Nhật Bản cũng xuất hiện những thảo luận tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tháng trước cho rằng tranh luận về vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách quốc phòng là vấn đề “không thể né tránh”.

Những phát biểu này được đưa ra trong lúc Chính phủ Nhật Bản xem xét cập nhật ba văn kiện quan trọng về chính sách an ninh, trong đó có khả năng sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” được duy trì trong nhiều thập kỷ, theo đó Nhật Bản cam kết không sản xuất, sở hữu hoặc cho phép bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Bích Hồng

Nguồn: The Japan Times, Gallup Korea.