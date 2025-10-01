65 hộ dân thôn Mật Thành, xã Quý Lương bị cô lập

Ảnh hưởng của bão số 10 đã gây sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến đường tỉnh 523B, 523D và làm ngập một số vị trí tràn giao thông trên địa bàn xã Quý Lương (huyện Bá Thước cũ). Đáng chú ý, cầu tràn vào thôn Mật Thành bị hư hỏng hoàn toàn, khiến 65 hộ dân tại đây đang trong tình trạng bị cô lập.

Theo ghi nhận, ngày 1/10, một số tuyến đường giao thông bị đất đá sạt trượt, công trình giao thông bị hư hỏng trên tuyến đường 523B đoạn qua các thôn Quang Trung, Trung Thành.

Tuyến đường từ thôn Trung Thành đi Phú Sơn bị sạt lở với chiều dài khoảng 15m; trên tuyến đường tỉnh 523B cũng xảy ra sạt lở đất, đá và cây cối tại 2 điểm. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, các điểm sạt lở đã được khắc phục, phương tiện giao thông hiện đã lưu thông trở lại.

Quả đồi phía sau khu dân cư thôn Quang Trung hiện có nguy cơ sạt lở, đe dọa tuyến đường tỉnh 523B đoạn đi qua địa bàn xã Quý Lương.

Do ảnh hưởng cơn bão số 10, mức nước Suối Cái dâng cao từ ngày 29/9, nước dâng lên tuyến đường 523B và ảnh hưởng đến một số hộ dân thôn Quang Trung. Đến ngày 1/10, mực nước đã hạ, nhiều đoạn suối bị sói lở.

Lực lượng chức năng dựng biển cảnh báo khu vực nguy hiểm trên tuyến đường vào thôn Mật Thành.

Tại thôn Mật Thành, tràn giao thông bị hư hỏng hoàn toàn do nước lũ chảy xiết, hiện không thể qua lại. Toàn bộ 65 hộ dân trong thôn đang bị cô lập.

Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lương Trương Văn Vinh cho biết, cầu tràn Mật Thành bị sạt lở từ bão số 5 và hư hỏng hoàn toàn sau bão số 10, khiến 65 hộ dân bị cô lập. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ lương thực, khắc phục thiệt hại và đang xây dựng phương án tạm thời đóng bè luồng để người dân đi lại. Về lâu dài, xã kiến nghị cấp trên đầu tư xây dựng cầu dân sinh nối các thôn Mật Thành, Sơn Thủy nhằm đảm bảo giao thông an toàn, ổn định.

Tràn giao thông Mật Thành qua Suối Cái bị hư hỏng hoàn toàn do cơn bão số 10. Hiện nay, trên địa bàn xã Quý Lương có 11 tràn giao thông qua địa bàn các thôn.

Thôn Sơn Thủy có 74 hộ dân sinh sống cũng vừa thoát khỏi cảnh cô lập vào đầu giờ chiều 1/10.

Người dân thôn Sơn Thủy dọn dẹp tràn giao thông sau cơn bão số 10.

Hiện nay, xã Quý Lương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các bản tin dự báo thời tiết thông báo đến chính quyền các cấp và Nhân dân để kịp thời chủ động phòng, tránh; chủ động triển khai phương án ứng phó theo “phương châm 4 tại chỗ”. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ngọc Huấn - Đỗ Đông - Bá Phượng